Fotogalleri: Børn smagte på livet som cykelryttere

- Missionen er først og fremmest, at vi selvfølgelig gerne vil se nogle flere unge mennesker i cykelsporten, siger Ole Hansen, der er formand for Næstved Bicycle Club.

Og det er netop børn som ham, der er grunden til, at Næstved Bicycle Club har valgt at lægge sig på hjul af arrangementet BørneTour, der blandt andre er arrangeret af Dansk Cykle Union.

-Vi synes, det er sjovt at cykle, men vi gider ikke gøre det hver dag. Og vi synes ikke, det er sjovt at gøre i fritiden heller. Men vi kan godt lide det, når det er sommerferie, og vi har slappet af i hele sommerferien, konkluderer han.

- Det er sjovt at cykle, fordi du får motion samtidig med, at du får luft. Man synes bare, det er sjovt, fortæller 13-årige Jonathan Andersen.

Klar til start

BørneTour er et cykelløb for de 7-15-årige.

I dagens anledning er Axeltorv draperet i de gule Tour de France-farver, og musik med højt tempo blæser ud af højttalerne for at give lidt ekstra feststemning.

Men formanden er ikke alt for imponeret over, at der kun er lige omkring 30 tilmeldt.

- Vi vil gerne se nogle flere unge mennesker. Vi har brug for en talentmasse i dansk cykelsport. Og vi har en god cykelklub her i Næstved. Så vores forhåbning er selvfølgelig både at udbrede kendskabet til cykelsporten og se nogle unge mennesker på cykler, men selvfølgelig også i håbet om, at de vil melde sig ind i Næstved Bicycle Club, når de nu finder ud af, at vi er her, siger formand Ole Hansen.

Ved den oppustede, gule port holder brødrene Andersen. Klar til deres test-løb.

Mormor Ina stiller sig frygtløst foran hele det afventende felt.

Hun holder sin røde mobiltelefon op foran sig.

-Deres mor og far skal jo se det, siger hun smilende, da børnebørnene er drejet ud af Axeltorv.