Fortsat lukning af klubhuse med tilknytning til Bandidos

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi besluttede den 28. januar 2021 at lukke to klubhuse i Næstved og i Flakkebjerg, som har tilknytning til Bandidos, da det blev vurderet, at der var en nærliggende risiko for, at konflikten kunne brede sig til politikredsen.

Lukningen skete af sikkerhedsmæssige årsager, da klubhusene potentielt kunne blive udsat for angreb til fare for de omkringboende.

Politikredsen vurderer nu, at betingelserne for lukningen af klubhusene stadig er til stede, og derfor forlænger Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu forbuddet mod enhver adgang til adresserne Ringstedgade 229A i Næstved og Flakkebjerg Stationsvej 10B i Flakkebjerg yderligere 14 dage frem til den 25. februar 2021.

Beslutningen om forbuddet er taget i medfør af lov om forbud mod ophold på bestemte ejendomme ("Rockerloven").