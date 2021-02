Fortsat lukning af Bandidos' klubhuse

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi besluttede den 28. januar 2021 at lukke to klubhuse i Næstved og i Flakkebjerg, som har tilknytning til Bandidos, da det blev vurderet, at der var en nærliggende risiko for, at konflikten kunne brede sig til politikredsen.