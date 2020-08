Vandkvaliteten i Karrebæk Fjord har status af dårlig. Men hvem har ansvaret for slam, bundfald, kvælstof og fosfor i fjorden, landmændene eller kommunen? Foto: Bjarke Skov

Forsyningsselskab: Vi hælder mindre spildevand i fjorden

Næstved - 03. august 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere landmænd har rettet skarpe verbale angreb mod formanden for Teknisk udvalg, Helle Jessen (S), fordi hun i et læserindlæg skriver, at det er landmændenes udledning af kvælstof, der udgør det absolut alvorligste miljøproblem i Karrebæk Fjord - et fjordsystem som i seneste måling fra Miljøstyrelsen får karakteren »dårlig«.

Landmændene efterlyser i stedet tal og konsekvenser over udledningen fra kommunens rensningsanlæg. Næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Gustav Garth-Grüner fra Fuglebjerg skriver således, at forurenet spildevand vælter ned gennem vandløbene og ud i søer og fjorde som en stor forurenet puls med e.colibakterier, organisk materiale og miljøfremmede stoffer, der gør stor skade lokalt.

- Kommunerne renser desværre deres spildevand, som de gjorde for 30 år siden, selvom teknologien giver mulighed for at rense langt bedre, skriver Gustav Garth-Grüner i den verserende debat om vandkvaliteten i Karrebæk Fjord.

Mindre forurening

Nu svarer NK-Forsyning på kritikken. Formand for den lokale vandforsyning, Niels True (V), fastslår overfor Sjællandske, at forsyningsselskabet de seneste 20 år er blevet betydeligt bedre til at reducere de overløb, der havner i fjordsystemet, når vi bliver ramt af voldsomt regnvejr og urenset spildevand løber ud i fjorden.

- NK Forsyning udleder slet ikke de samme mængder kvælstof og fosfor som for 20 år siden. Vi er lykkedes med at reducere mængden af kvælstof 8.980 kilo i 2001 til 2630 kilo pr. år i 2019. Og udledningen af fosfor er ligeledes reduceret fra 2.030 kilo i 2001 til 440 kilo pr. år i 2019, siger Niels True.

Han tilføjer at 2020 heldigvis - og indtil nu - har forskånet Næstved for monsterregn, hvor rensningsanlæggene løber over og spildevand løber ud i fjorden.

- Vi har konstant udbygget vores rensningsanlæg, men der er også en grænse for, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan ikke dimensionere et anlæg, der er så stort at det vil kunne håndtere ethvert overløb. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, siger Niels True.

Direkte målinger

De nye tal fra NK-Forsyning baserer sig på kvalificerede skøn og ikke på direkte målinger. Men forsyningsselskabet er i færd med at etablere målere på flere større bassiner, som vil blive offentliggjort, når målingerne indløber.