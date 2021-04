En 18-årig kvinde fik en betinget fængselsstraf for sin rolle i sagen. Foto: Carsten Lysdal

Forsvunden Gucci- taske: Første dom i sag om hævnrøveri

Næstved - 30. april 2021 kl. 06:55 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Tre måneders fængsel betinget af samfundstjeneste. Det var straffen til en 18-årig kvinde, der hidtil havde siddet varetægtsfængslet, men som blev løsladt efter dommen ved Retten i Næstved.

Hun tilstod sin rolle i den lettere aparte sag om et hævnrøveri, der tidligere har været omtalt her i Sjællandske, og blev dømt for husfredskrænkelse og forsøg på ulovlig tvang.

Maskerede mænd Sagen handler om en episode, der fandt sted 3. marts omkring klokken 20 om aftenen. Her indfandt den 18-årige sig i en mandlig bekendts lejlighed i Markkvarteret i Næstved. Hun ville gerne have den Gucci-taske tilbage, som den bekendte havde lånt af hende.

Som ventet havde manden imidlertid ikke længere tasken i sin besiddelse. Derfor låste den 18-årige døren op, så fire maskerede mænd kunne komme ind i lejligheden.

Kvinden forlod derefter lejligheden, inden mændene med et eller flere bat truede beboeren til at blive siddende, mens de gennemsøgte stedet på jagt efter Gucci-tasken. Battene blev også brugt til at skramle mod møblerne i lejligheden.

Røvede dyre ejendele Tasken var ingen steder at finde. I stedet truede de fire maskerede forbrydere sig til et fjernsyn, en PlayStation 5, en sportstaske af mærket Hummel, samt to jakker - en af mærket Mont Clair og en af mærket Stone Island. Derefter forlod de lejligheden igen.

Politiet har senere fundet frem til to af de fire mænd, som begge stadig sidder varetægtsfængslet. Et anklageskrift mod de to ventes at være klar inden længe. De to andre er fortsat på fri fod.

Den 18-årige kvinde valgte at modtage dommen.