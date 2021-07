Se billedserie 71-årige Anne Steen springer ud som blogger. Privatfoto Foto: Daniel J. Simonsen

Forsvinder ordet guldbryllup fra sproget?

Næstved - 22. juli 2021

71-årig Anne Steen, tidligere citychef og i dag selvstændig med eget kommunikationsbureau springer ud som blogger på seniortid.nu

Anne Steen - Ja faktisk hedder hun Anne Margrethe Pedersen - har lige udgivet nogle af de blogindlæg, hun har haft gang i et stykke tid.

Det er fem år siden, at Anne Steen stoppede efter ni år som citychef i Næstved. Siden da har hun haft fuldt drøn på i sit firma Anne Steen Kommunikation.

Men der var åbenbart ikke fart nok på. For nu er hun sprunget ud som blogger. Og hvorfor nu det?

Sexliv eller ej - Det er fordi, mit hoved er fyldt med så mange tanker om, hvad det er, vi går og gemmer på, her i vores tredje alder. Så min blog behandler emner som for eksempel Sexliv Eller Ej og Bedstemor I Lårkort.Mange betragter det med at skulle hente Viagra som noget af et tabu. Noget, man er flov over. Men i virkeligheden burde alle - der står i kø på apoteket for at hente de blå piller - være stolte af, at de dermed beviser, at de stadig er fyldt med liv og ønsker at udleve deres lyster for fuld kraft, smiler Anne Steen.

Børnenes skilsmisse Skilsmissestatistikken lover ikke godt for børnefamilier, når man tjekker Annes blog.

Den indeholder en masse tanker om det at opleve sine børns skilsmisse og ikke mindst børnebørnenes reaktioner. Og som Anne Steen siger: - Efterhånden forsvinder ordet guldbryllup nok helt fra vores sprog. De unge mennesker er hurtige til at bringe dyrebare ofre på skilsmissens alter. Og det er umiddelbart synd for børnene, synes hun.

Bedstemor på arbejde Der er også mange refleksioner over det at ville undgå at flette peddigrør - og i stedet bruge sin tid på at arbejde.

- Jeg bliver ofte spurgt om jeg ikke skal til at nyde livet uden arbejde. Men arbejdet er netop noget, jeg nyder i fulde drag. Så hvorfor stoppe med det? I forvejen får jeg skyld for at blande mig lidt for meget i min søns og børnebørns liv. Så hvis jeg pludselig bare blev pensionist, forklarer hun med et smil.

- Jeg arbejder for øvrigt sammen med nogle fantastiske unge mennesker, som holder mig til ilden og guider mig rundt i online-verdenen, så jeg har mulighed for at holde mig ajour. Jeg er ikke i tvivl om, at et miks mellem unge og seniorer er til gavn for begge parter. Men ved samtidig godt, at det ikke er in at være 70+. Derimod er der en del, der nævner 50+. Jeg oplever dog stor opbakning og loyalitet fra mine kunder, som i hvert fald ikke endnu har afskediget mig.