Advokaten kommer ikke til at forsvare nogen i retten det næste år, efter hammeren faldt over ham selv torsdag. Foto: Jens Wollesen

Forsvarsadvokat dømt for at sladre i kæmpe narkosag

Ved det oprindelige grundlovsforhør i oktober 2016 var en 66-årig advokat fra den nordlige del af Næstved Kommune beskikket forsvarer for Peter Hald, som endte med at få 15 års fængsel.

Værre for advokaten - der torsdag også blev fundet skyldig i at have fortalt Peter Halds elskerinde, at hendes telefon blev aflyttet - er nok, at han det næste år er frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager.