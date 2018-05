Claus Stokholm Larsen havde intet mod at sende et skævt smil til Sjællandskes fotograf, efter at han var blevet idømt 19 års fængsel i byretten tilbage i 2013. Dommen blev ved Østre Landsret lidt mildere - 15 års fængsel for mordet på Henrik Haugberg Madsen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Forsvarer: Drabssag uden lig har mange løse ender

Næstved - 05. maj 2018 kl. 12:03 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg håber, at politiet foretager undersøgelser af varevognen for endelig at fastslå, om det er Henrik blod. Mest for hans familiens skyld.

Det siger Ole Madsen til Sjællandske.

Han var forsvarsadvokat for Claus Stokholm Larsen, der blev idømt 15 års fængsel for i 2010 at have dræbt storsvindleren Henrik Haugberg Madsen i et sommerhus på Enø.

I en TV2-dokumentar, hvor Ole Madsen medvirker, har journalisterne fundet frem til en varevogn, som det ikke lykkedes politiet at finde. Ifølge tv-dokumentaren »Drabet uden lig« har retsteknikere fundet spor af Henrik Haugberg Madsens blod i bilen.

Politiet har efterfølgende fået overdraget VW Transporteren. Der er foretaget en teknisk undersøgelse af bilen for eventuelle spor, men resultatet foreligger ikke endnu.

Ole Madsen beskriver den usædvanlige drabssag som en sag med mange løse ender. Også selv om to retsinstanser idømte Claus Stokholm Larsen og Henrik Haugberg Madsens ægtefælle Bo Madsen for drabet.

- Adskillige vidner sagde, at det ikke ville komme bag på dem, hvis Henrik var taget til udlandet for at starte et nyt liv, soiger Ole Madsen.

Liget af Henrik Haugberg Madsen er ikke fundet.

- Som forsvarer var det en spændende sag at deltage i. Da sagen var afsluttet, følte jeg mig stadig ikke overbevist om, at han var død. Jeg vil først være overbevist den dag politiet siger, at det er Henrik blod i varevognen, siger Ole Madsen.

Forsvarsadvokaten har ikke talt med Claus Stokholm Larsen i flere år.

Hvis Claus Stokholm Larsen prøveløslades efter at have udstået to trediedele af sin straf, kommer han ud i friheden i 2021.