Forsøg med borgerbudget i gang: Styregruppen har dog en frygt

- Jeg håber, der kommer mange idéer. Det bliver spændende at se, for jeg frygter også, at det er for uoverskueligt for folk. Så jeg håber, at jeg tager fejl, og der kommer 10-20 gode projekter at vælge imellem.

Ordene kommer fra Kenneth Sørensen, der er med i styregruppen for pilotprojektet Borgerbudget i Holme-Olstrup og Toksværd. For godt en måned siden blev det vedtaget, at borgerne i de to sogne får 200.000 kroner stillet til rådighed af Næstved Kommune, som de kan råde over, stort set som de vil.