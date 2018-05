På Hårslev Efterskole er Forskningens Døgn et led i skolens uddannelsesvejledning, som også byder på uddannelsesmessen "Få Fod på Fremtiden". Her er det Oliver Straus Pläge ved sin uddannelsesstand om vejen til filminstruktør.

Send til din ven. X Artiklen: Forskningens Døgn med hjerte, matematik og nonsens på skemaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forskningens Døgn med hjerte, matematik og nonsens på skemaet

Næstved - 01. maj 2018 kl. 21:11 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For sjette år i træk har Hårslev Efterskole ved Sandved, vest for Næstved, deltaget i den landsdækkende forsknings- og vidensfestival Forskningens Døgn, som Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til.

Læs også: Unge lærer om kultur og historie på tværs af lande

Forskningens Døgn giver alle danskere mulighed for at invitere og møde nogle af landets skarpeste hjerner ganske gratis, og det tilbud har efterskolen benyttet sig af mange gange.

I år har professor på SDU, Ole M. Høystad, holdt foredrag om hjertets betydning før og nu. Derudover har skolen haft besøg af lektor ved SDU, Bjarne Toft, som med sit foredrag »Matematik og nonsens« fortalte om de to forståelsesområder med udgangspunkt i eventyret om Alice i Eventyrland.

Hårslev Efterskole har i hverdagen netop fokus på videnskab og forskning, lige som skolen gør meget ud af at forberede eleverne på deres uddannelses- og karrierevalg. Her er Forskningens Døgn et vigtigt led.

Ud over besøget af de to forskere har forberedelsen også budt på gæstelærerbesøg, brobygningsforløb, erhvervsemnedage, samtaler med skolens studievejleder samt etablering af uddannelsesmessen »Få Fod på Fremtiden«.

Forstander Rasmus Biørn glæder sig over, at skolen igen i år kan deltage i Forskningens Døgn, og at to så dygtige og vidende forskere har sagt ja tak til at besøge efterskolen.

- Vi er meget glade og stolte over, at såvel Ole Høystad og Bjarne Toft har været på besøg på skolen og fortalt om deres spændende forskning. Jeg er sikker på, at eleverne har oplevet det som både spændende og lærerigt, siger han.

Gennem de sidste år har elever og lærere på Hårslev Efterskole haft besøg af forskellige forskere, som har fortalt om universets tilblivelse, H. C. Andersen, Danmarks opståen, matematik i naturen, dilemmaer ved den danske ytringsfrihed og ytringsfrihed på nettet.

Foredragene har efterfølgende givet anledning til snak, debat og øget indsigt hos eleverne.

- Det plejer at være meget lærerigt for skolens elever og lærere at møde mennesker, som er fuldstændig dedikerede til deres forskning. Når vi får forskere på besøg på skolen, er det også et led i Hårslev Efterskoles ønske om at vise eleverne, at med tiden kan ens karriere komme til at gå i mange retninger, forklarer Rasmus Biørn.

relaterede artikler

Forårscamp på efterskolen 09. marts 2018 kl. 21:30