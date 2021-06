Den nye bestyrelse med suppleanter i Holme-Olstrup Forsamlingshus. I midten står bestyrelsesformand Gert Larsen med kortærmet, blå skjorte.

Forsamlingshus reddet efter skrottet testcenter

Næstved - 20. juni 2021 kl. 07:05 Kontakt redaktionen

Af Jeppe Sahlholdt

Efter flere måneder med onde rygter, aftaler der gik i vasken og interne stridigheder, er bestyrelsesformand Gert Larsen fortrøstningsfuld på det lille fællesskabs vegne igen.

Først lukkede corona for Holme-Olstrup Forsamlingshus' arrangementer, hvilket gav en næsten tom pengekasse. Så fik falske rygter om husets tag Falck til at trække deres tilbud om et testcenter i forsamlingshuset tilbage, og en skrantende økonomi truede pludseligt husets fortsatte eksistens.

I stedet for at have fået lagt nyt tag, så har forsamlingshuset fået ny bank, og det har vendt forsamlingshusets situation på hovedet, og nu har huset pludseligt fået lysere udsigter, fortæller bestyrelsesformand, Gert Larsen.

- Vi har fået en bank, som tror på os. Det har reddet os, siger han.

Kalenderen er igen ved at blive fyldt ud med både bryllupper, konfirmationer og bankoaftener, fortæller han.

- Vi er fortrøstningsfulde, og vi har fået nogle aftaler i støbeskeen, lyder det.

Testcenter gik i vasken I slutningen af maj droppede Falck deres planer om at lave kviktestcenter for covid-19 i Holme-Olstrup Forsamlingshus. Nøglerne var overdraget og kontrakten underskrevet, men pludseligt kunne Falck ikke sikkerhedsgodkende bygningen på grund af rygter om tagets konstruktion. Men taget har aldrig været ved at styrte sammen. Det fastslog en ingeniør få dage senere.

Beslutningen om at flytte testcentret blev ifølge bestyrelsesformand Gert Larsen truffet på et »for tyndt grundlag.

- Det er vildt ærgerligt, at aftalen gik i vasken, for vi havde aflyst alle sommerens arrangementer, så vi kunne have plads i lokalerne til at teste, siger Gert Larsen.

Kompromis med Falck Aftalen med Falck havde en værdi af 30.000 kroner om måneden, så forsamlingshuset er gået glip af en stor indkomst denne sommer, fortæller Gert Larsen.

- Så længe vi havde den underskrevne kontrakt med Falck, som gjaldt indtil august, så turde vi ikke begynde at planlægge en masse arrangementer, for vi håbede til det sidste, at Falck ville skifte mening.

Bestyrelsen er i øjeblikket i forhandlinger med Falck, som har været åbne for at kompensere forsamlingshuset for deres tabte indtægter i forbindelse med beslutningen om at flytte testcentret til Toksværd. Det fortæller Gert Larsen, men intet er aftalt endnu. I et skriftligt svar skriver projektchef i Falck, Mikael Kokseby, at en eventuel aftale om testcentret afgang af, at lokalet var sikkert at bruge. Det har der hersket tvivl om, og derfor kunne vi ikke benytte lokalerne, skriver han.