Simona Nygaard har forsøgt sig med forskellige initiativer for at få folk til at besøge cafeteriet. Hun har blandt andet arrangeret spise- og dansearrangementer og juleaften. Foto: Esben Thoby

Forpagter stopper: Det løber ikke rundt

Og den lille fortjeneste, der ligger i det salg, er altså ikke nok til at leve for.

I alle tre år har hun kæmpet for at få tingene til at hænge sammen. Men hun har indset, at der ikke er nok mennesker i Fuglebjerg Hallen til, at cafeteriet kan løbe rundt med hende ved roret.