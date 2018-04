Formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen forklarer, at kommunen har igangsat en undersøgelse for at afhjælpe problemerne på idrætsområdet.Privatfoto

Formand i NIF: - Prioriter idrætten

Næstved - 16. april 2018 kl. 16:00 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På landsplan er der kommet 9.095 flere medlemmer i idrætsforeninger, men Næstved Kommunes idrætsforeninger mister medlemmer. 703 færre var i 2017 medlem af en forening i forhold til 2016, og fra 2015 til 2016 var faldet på 500. Det viser en ny rapport fra DGI og DIF, som stiller skarpt på medlemsantallet i danske idrætsforeninger.

En person, der ser alvorligt på tallene, og blandt andet derfor var mødt op til Næstved Kommunes offentlige borgermøde sidste torsdag, er formand for hovedafdelingen i NIF, David Schjelde.

- Vi har nogle forhold i vores foreninger, som ikke er konkurrencedygtige i forhold til nabokommunerne, siger han til Sjællandske.

Tænk ud af boksen

Formanden har flere forslag til, hvordan den negative spiral med faldende medlemstal kan ændres. Han vil have kommunen til at oprette en foreningsleder-uddannelse. Han ønsker også at kommunen ændrer den ordning, der i dag er, når det kommer til bane- og lokaleleje.

I dag betaler Næstved Kommune 80 procent af udgifterne, mens foreningerne selv skal finde de sidste 20. Det tager penge andre steder fra.

David Schjelde peger også på, at flere mennesker i idrætsforeninger betyder færre syge og svage, som har brug for hjælp. Han efterlyser, at kommunen stopper med kassetænkning, og prioriterer idrætten for at få en langsigtet gevinst.

- Hvad nu hvis vi tog nogle penge fra eksempelvis SOSU-området og brugte dem på idræt - hvor mange kunne vi ikke hjælpe? Og hvor meget kunne vi ikke spare?, spørger David Schelde retorisk.

Formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S) fortæller, at hun er klar til at tænke ud af boksen.

- Vi har blandt andet igangsat en stor undersøgelse i Næstved Kommune, som skal kortlægge, hvad borgerne ønsker, at vi fokuserer på i fremtiden, forklarer hun.

