Formand håber på genvalg

At næsten alle er på valg, er der heller ikke noget mærkeligt i. Formanden Kim Rozalski og næstformand Thomas Abildgård Hansen er skiftevis på valg for to år ad gangen, mens de øvrige er på valg hvert år. Her i de lige år er det den nu 61-årige formand, der er på valg og håber på genvalg.