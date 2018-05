Forhenværende børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune, Per B. Christensen, inviterer KL og Danmarks Lærerforening på dialog-kaffe, når en ny aftale for lærernes arbejdstid skal falde på plads. Foto: Anna C. Møhl Foto: Wollesen

Formand for ny kommission: Vi skal fløjte den samme melodi

Næstved - 06. maj 2018 kl. 09:32 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

31. august sidste år gik Per B. Christensen på pension efter 19 år som børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune. Nu afbryder han midlertidigt sin pension, efter KL og Danmarks Lærerforening har peget på ham som formand for den nye arbejdstidskommission.

Allerede i sidste uge blev Per B. Christensen kontaktet af KL's formand Jacob Bundsgaard og Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, som begge tilbød ham posten. Der skulle dog lidt betænkningstid til, før han takkede ja til posten, hvor han skal være med til at granske lærernes arbejdstid.

- Det er en beslutning, jeg har taget mig lidt tid til at sige endeligt ja til. Det kræver fuldstændig opbakning fra Danmarks Lærerforening og KL. Jeg er glad, ydmyg og beæret over, at man kan bruge mine kompetencer, siger den nye formand til Sjællandske.

Mandag holdt Per B. Christensen møde med de to formænd, og fredag blev det officielt, at Per B. Christensen bliver formand for den nye undersøgelseskommission, som er blevet nedsat som en del af det overenskomstforlig, KL og Danmarks Lærerforening indgik i april.

- Det er en spændende opgave, men det er også en stor og svær opgave at løse. Der er virkelig noget at arbejde med, konstaterer han.

Per B. Christensen har på nuværende tidspunkt ingen forkromede løsninger eller konkrete forslag til, hvordan man kan nå til enighed om lærernes arbejdstid. Han mener, at det vigtigste her og nu er at have respekt for, at lærerne skal have ro, så de kan koncentrere sig om den afstemning, de står overfor i forbindelse med overenskomsten. Dernæst skal kommissionen finde et fælles fodslag mellem Danmarks Lærerforening og KL. Her vil han trække på sin lange erfaring fra det kommunalpolitiske skolearbejde.

- Jeg er bedre til at få folk til at samarbejde end konflikte. Det er samarbejdet, der er fundamentet, og det med at kunne fløjte den samme melodi, der er altafgørende.

Lærernes arbejdstid har været et stridspunkt mellem kommuner og lærerne, siden den blev bestemt ved lov i 2013. Det er Per B. Christensen, der skal udpege de øvrige medlemmer af kommissionen, som inden udgangen af 2019 skal præsentere et forslag til en ny arbejdstidsaftale for de 50.000 lærere i den danske folkeskole.