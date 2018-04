Formand for lukningstruet kapel: Det bliver ikke brugt

Gorm M. Pedersen kæmper for at holde kapellet i Fluglebjerg åbent. Han håber, meninghedsrådet ændrer mening. Foto: Robert Andersen

Næstved - 04. april 2018 kl. 13:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Sognes Menighedsråd, Ole Løvlund Kert, bekræfter overfor Sjællandske, at de har planer om at nedlægge kapellet i Fuglebjerg Kirke.

Menighedsrådet vurderer, at der ikke længere er behov for et kapel i tilknytning til kirken.

- Det mener vi ikke, der er. Det bliver praktisk talt ikke brugt, siger Ole Løvlund Kert og fortæller, at kapellet i Fuglebjerg i løbet af 2017 blev brugt blot tre gange.

Derudover er der ikke de optimale arbejdsforhold for de tre gravere, der må deles om et meget lille kontor, fortæller formanden. Han vurderer kontoret til at være på mellem fem og seks kvadratmeter.

Allerede tilbage i marts 2017 vedtog menighedsrådet at arbejde videre med et projekt for graver faciliteter og redskabsrum, som indebærer en lukning af det eksisterende kapel. Der er planer om at ændre indretningen, så maskinrummet/redskabsrummet flyttes ind i kapellet, mens der laves opholdsstue i maskinrummet og dermed gøres mere plads til graverne.

- Det handler om at udnytte et rum, der ikke bliver brugt, forklarer Ole Løvlund Kert og slår fast, at intet dog endnu er fastlagt.

Ole Løvlund Kert kan sagtens forstå, at de borgere, der stadig benytter kapellet i Fuglebjerg Kirke, er ærgerlige over, at det nu skal nedlægges. Han påpeger dog, at borgerne i stedet kan benytte kapellerne i Haldagerlille, Næstved eller Slagelse, når de vil tage afsked med deres kære.

- De kan stadig blive begravet på Fuglebjerg Kirkegård. Det ændrer sig ikke, erklærer han.

Menighedsrådet drøfter sagen på deres næste møde tirsdag den 10. april.

