Formand: Fensmark har tænkt mere i protest end i samarbejde

Han er også forbløffet over at Næstved by kun tæller ét lokalråd, nemlig Lille Næstved.

- For et par år siden forsøgte et par lokale ildsjæle at stabe et lokalråd på benene i bymidten. Men der mødte ikke en eneste op til det stiftende møde. Det fatter jeg ikke, for det er da nu at lokalsamfundet skal på banen med alle de planer, der er udstukket for bymidten.