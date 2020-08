Anette Brix kalder hellere integrationsindsatsen for medborgerindsatsen. Arkivfoto: Anna C. Møhl

Formand: Der er brug for integrationsindsatsen

Næstved - 07. august 2020 kl. 19:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke med Anette Brix's gode vilje, at man helt dropper integrationsindsatsen - som hun i øvrigt hellere vil kalde medborgerindsatsen.

Det foreslår Nye Borgerliges Githa Nelander ellers.

Anette Brix er formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og medlem af Næstved Byråd for De Konservative og mener, at der er brug for en særlig indsats for nogle flygtninge og indvandrere.

- Vi skal have et godt samarbejde med virksomhederne, for der er nogle, der bare kommer i arbejde og tager på sprogskole om aftenen, men der er også nogle, som har brug for lidt mere, siger Anette Brix.

Hun fortæller, at noget af det sværeste er at fastholde motivationen, når det bliver svært, og det gør det for nogle flygtninge og indvandrere. Nyasa Wikonda Masoka bliver nu indkaldt til en samtale, og Anette Brix er positiv.

Hun mener, at den congolesiske kvoteflygtning har ressource, for hun har jo passet en familie med ti børn og en mand.

- Så nej, jeg er ikke enig med Githa Nelander, der skal være en individuel vurdering. Man skal finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, slår hun fast.

