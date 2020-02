Formand for lokalrådet i Mogenstrup-området, Varnny Mattsson, frygter, at lokalrådene bliver usynlige, når de Blå Sider forsvinder fra Ugeavisen. Foto: Mogens Lorentzen

Formænd: Lokalrådene bliver usynlige

Næstved - 20. februar 2020 kl. 19:45 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bekymrer flere lokalrådsformænd, at Næstved Kommune har valgt at spare penge på annoncering i Ugeavisen. Det betyder nemlig, at den faste annonce »Nyt fra Næstved«, som indeholder informationer om arrangementer, generalforsamlinger og borgermøder i kommunens 15 lokalråd, fra nu af kun kan findes på internettet, nærmere bestemt kommunens egen »Mærk Næstved«-side.

Rammer de ældre

Varnny Mattsson er formand for Lokalrådet i Mogenstrup, Fladså og omegn. Han er nervøs for, at besparelserne især kommer til at gå ud over den ældre del af befolkningen.

- Folk over 80 år eller folk, der ikke er fortrolige med en computer, bliver afskåret fra at orientere sig om, hvad der sker i kommunen og lokalområdet, siger han.

Varnny Mattsson synes, at det er et ærgerligt sted, kommunen har valgt at spare penge.

Det er formand for Lokalrådet for Næstved Vestegn i Fuglebjerg, Poul-Erik Pedersen, enig med ham i.

- Det er et mærkeligt sted at tage pengene fra, for det kommer til at betyde, at lokalområderne bliver usynlige, siger han.

Han tør ikke gætte på, hvilke konkrete konsekvenser det får for de forskellige lokalråd.

Ikke penge nok

Poul-Erik Pedersen er bange for, at det ikke kun er borgere, der ikke er særlig IT-kyndige, besparelserne kommer til at gå ud over. Han er sikker på, at informationsstrømmen om relevante arrangementer til borgerne generelt bliver mindre.

- Vi har ikke råd til annoncering, med mindre vi vil undvære noget andet, så lige meget hvad er det jo en direkte serviceforringelse, siger han.

Mærk Næstved er tung

I Mogenstrup, Fladså og omegn er lokalrådsformand Varnny Mattsson også nervøs for, hvordan de skal nå ud til borgerne uden at det kommer til at have konsekvenser.

- Det ender måske med, at vi selv - af vores sparsomme midler - skal indrykke annoncer i avisen, siger han.

Og selv om informationerne stadig er til at finde, bare digitalt, så imponerer hjemmesiden »Mærk Næstved« ham ikke synderligt.

- »Mærk Næstved«-siden virker tung og uigennemskuelig, så jeg håber at kommunen ombestemmer sig, siger han

Lokalrådet i Mogenstrup, Fladså og omegn holder generalforsamling 18. marts. Her vil de diskutere, hvordan man når ud til borgerne med vigtige arrangementer i lokalområdet.