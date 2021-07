Se billedserie Jonas Stimose er en alsidig herre. Han har læst statskundskab, er medlem af satiregruppen Magt og forlystelseschef i BonBon-Land, hvor han sammen med andre fra Magt har skrevet årets sommershow. Fotos: Kim Rasmussen

Forlystelseschef med BonBon i blodet

Næstved - 25. juli 2021 kl. 20:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Umiddelbart er det to helt forskellige verdener; politik og så underholdning og forlystelser. Og dog.

I hvert fald er det lykkedes ganske godt for 27-årige Jonas Stimose at kombinere de to store interesser.

- Jeg har altid interesseret mig for politik, samfundsforhold og retfærdighed, siger manden, der er født og opvokset i Næstveds pipkvarter og har gået i skole i Rønnebæk og siden på Lindebjerg, i dag Sjølundskolen.

En Spørge Jørgen - Jeg har altid været meget nysgerrig, og når min far ikke orkede at svare på flere spørgsmål, gik jeg over og talte med naboen, mindes Jonas Stimose, der var glad for at gå i skole og lære noget og blankt erkender, at hans evner indenfor sport til gengæld er yderst begrænsede.

Interessen for politik gjorde, at han valgte at læse statskundskab på Københavns Universitet. Han overvejede også på et tidspunkt, om han skulle engagere sig i et politisk parti.

- I en brandert meldte jeg mig en gang ind i VU, fordi de lovede gratis fadøl, men da jeg siden mødte op til det første møde på en café i Jernbanegade, kunne jeg slet ikke stå inde for deres synspunkter, siger han, der siden i stedet har dyrket den politiske interesse i satiregruppen Magt.

Politisk satire Magt blev han en del af efter en fadøl på københavnske Café Sommersko i 2015, hvor gruppens stifter Thomas Neergaard spurgte, om ikke det var noget for ham i og med han var engageret i studenterrevyen på universitetet.

- Jo men ikke med de tekster, lød hans svar dengang, hvor materialet var meget inspireret af Ørkenens Sønner. I stedet fandt de nuværende seks medlemmer sammen om deres helt egen form, der meget handler om at spidde politikerne.

- Det er gået rigtig stærkt med Magt det seneste halvandet år, men det fungerer fint sammen med jobbet i BonBon-Land, siger han, da der er tryk på i forlystelsesparken om sommeren og med satiren om vinteren. Artiklen fortsætter under billedet.

Som forlystelseschef har Jonas Stimose ansvaret for de cirka 110 medarbejdere, der passer forlystelserne rundt om i parken samt maskotterne og en tryllekunstner og bugtaler, som går rundt i parken og underholder, mens gæsterne står i kø til forlystelserne.

Chefjobbet Under sabbatåret efter studentereksamen fra Næstved Gymnasium & HF arbejdede han som operatør på Bæverrafting i BonBon-Land, og siden har han arbejdet her hvert år, så i år er det hans niende sæson i forlystelsesparken - og det første år på fuld tid i og med han har været forlystelseschef her siden årsskiftet.

- Jeg har BonBon i blodet, siger han selv.

At være forlystelseschef handler om at ansætte de rigtige til at betjene forlystelserne, lave vagtplaner og så sørge for at medarbejderne har det godt, når de er på arbejde, så der er livlig snak på walkie talkien. Den er livlinen mellem alle medarbejderne i forlystelserne, vagten og forlystelseschefen. De 110 medarbejdere, der er ansat på hans område, er i alderen 16 til 71 år.

- Det giver en god dynamik, og de ældre fungerer lidt som rollemodeller for de unge, som her har deres første arbejdsplads, siger han, der går meget op i, at det skal være sjovt at være i BonBon-Land både for medarbejderne og gæsterne. Derfor morgenens »kampråb«:

Hvad skal de ha'? Årets sjoveste dag.

- Mere end 99 procent af gæsterne er glade, men der vil altid være nogle, som er sure over reglerne, siger forlystelseschef Jonas Stimose, der heldigvis ikke oplever utilfredse gæster som noget stigende problem.