Forfattersnak til poesisalon

Til salonen deltager forfattere Amalie Smith, som også er aktuel i udstillingen »Yoy are right here right now", Gry Stokkendahl Dalgas, Mikas Lang og tekstforfatter Nadia Josefine el Said. Selve poesisalonen modereres af Mathilde Moestrup, som er klummeskribent og litteraturkritiker på Dagbladet Information.