Se billedserie - Jeg kender egentlig pigeuniverset bedst, men pludselig fik jeg inspirationen til at skrive om Janus. Selvfølgelig kommer noget af det også fra min egen søn på 13, der har gået til fodbold, siden han var tre. Selv aner jeg ingenting om fodbold, så der måtte også en del research til, fortæller Kristina Bøcher. Fotos: Anders Ole Olsen

Forfatters mission: Vil have flere børn til at læse

Næstved - 28. februar 2020 kl. 13:50 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis det er svært at få børn til at læse, så siger jeg altid, de skal læse om noget, der interesserer dem. Hvis gaming er deres interesse, så læs om det. Er det rulleskøjtedans? Så finder vi en bog om rulleskøjtedans. Jeg sidder jo heller ikke og læser om noget, der ikke interesserer mig.

Ordene kommer fra Kristina Bøcher, bosat i Næstved og til daglig skolelærer og læsevejleder i Slagelse Kommune, og nu også forfatter til børnebogen »Janus«, der udkom i fredags. Den handler om en dreng, der først og fremmest er vild med fodbold, men også gaming - dermed rammer hun i hvert fald to meget populære interesser og en potentielt stor læserskare.

- Drømmen er at få solgt en masse bøger og også gerne, at bogen bliver tilgængelig på biblioteket. Selvfølgelig er den ultimative drøm at leve af det, men der skal godt nok mange skejser på bordet, før jeg siger mit job op, siger hun og griner.

Første fysiske bog I sit 50-årige liv har Kristina Bøcher altid skrevet historier, men det var først for tre år siden, at det blev mere seriøst. Hun så et opslag fra et nyt forlag, som søgte historier, de kunne udgive, og de var særligt interesserede i letlæsning for de yngste.

- Som læsevejleder ved jeg jo, hvad børnene kan i den alder, så jeg skrev en serie på fem bøger, hvoraf de tre blev udgivet som e-bøger. »Janus« er min første bog, der udkommer fysisk, fortæller forfatteren.

»Janus« udkom i fredags og kan købes hos flere boghandlere. Kristina Bøcher har tre andre bøger i støbeskeen og skal snart beslutte sig for, hvilken af dem hun vil satse mest på at skrive færdig.



Dernæst skrev hun bogen om fodbolddrengen for de lidt større, men forlaget nølede, og derfor måtte hun skifte til et nyt forlag for at få den på gaden.

- Det kom i stand, efter jeg for to år siden var til et skrivekursus i København hos Forfatterskabet i København. Da det andet forlag tøvede, kontaktede jeg så dem og sendte et uddrag. De lovede mig svar inden for 24 timer, men allerede efter seks vendte de tilbage og sagde, at de meget gerne ville udgive bogen.

Mange bandeord »Janus« handler om en dreng, der er vild med fodbold, men en dag sker der noget, der forandrer hans liv. Bogen tager også alvorlige emner op - og så er den fyldt med bandeord.

- Jeg taler også selv ret grimt privat. Men det er altså ikke for at score billige point, at der bliver bandet så meget. Jeg har overværet en del fodboldkampe gennem tiden med min søn, der i dag er 13 år. Og det er altså sådan, der bliver talt. Det prøver jeg at afspejle. Samtidig er der bevidst også mange lange ord, og jeg har givet den gas med tillægsord, for der er ingen grund til at tale ned til børnene, lyder det fra Kristina Bøcher.

- Mange siger, at drenge stopper med at læse efter 3. klasse. Det håber jeg at kunne være med til at lave om på. Målgruppen er børn fra 9 til 15 år, og det er et lidt bredt spænd. Jeg ville nok selv bruge den til børn i 4. til 6. klasse, tilføjer hun.

Man kan møde Kristina Bøcher og købe hendes bog på søndag i Skælskørhallen, hvor hun i forbindelse med en livsstilsmesse signerer bøger hele dagen. Den 19. marts holder hun ligeledes foredrag hos HG fodbold, hvor alle er velkomne.

