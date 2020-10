Forfatterforedrag på biblioteket

Foredraget er en del af optakten til næste års litteraturfestival »Waiting for Næver Ending Stories«. Her fortæller Kristian Bang Foss om arbejdet med sin anmelderroste bestseller, der portrætterer to vidt forskellige danske familier. Familierne bliver skildret over to generationer med fokus på mønsterbryderen Frank.