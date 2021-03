Næstformand Bjarne Andersen er ovenud lykkelig over, at han nu igen kan byde sine medlemmer velkommen i foreningen.Privatfoto

Foreningslivet i gang igen efter nedlukning

Det var en glædens dag for de mange foreninger i Næstved Kommune, da regeringen lettede lidt på Covid-19-restriktionerne, og fra mandag i sidste uge gav foreningerne mulighed for at træne udendørs med maksimalt 25 mennesker samlet.

Efter den melding valgte Herlufsholm Gymnastik at starte 21 af deres forskellige hold op. Som så mange andre idrætsklubber benyttede foreningen deres udendørs træningsfaciliteter ved Herlufsholm Idrætscenter til at træne, men også forhindringsbaner ved Rønnebæksholm og på diverse legepladser rundt om i byen, hvor der var lys nok, blev udnyttet til at lave den bedst mulige træning.