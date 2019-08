Foreninger mister medlemmer

Se billedserie Der blev lyttet intenst til professorens gennemgang af rapporternes mange konklusioner og tal, såsom at 42 procent af voksne indbyggere i kommunen har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år.

Næstved - 29. august 2019

Utilfredse brugere var hovedemnet, da en rapport om fritids- og foreningslivet i Vordingborg Kommune blev fremlagt mandag, så måske har der været nervøse miner i Næstved Kommune, da hovedkonklusionerne fra to tilsvarende rapporter blev præsenteret onsdag.

Det skete i Gl. Ridehus foran små 50 primært repræsentanter fra foreningslivet, men der var ingen grund til kommunal bekymring. Resultaterne var overordnet set ganske opløftende for Næstved Kommune.

Således viser rapporterne, som er blevet til på baggrund af fem undersøgelser foretaget i 2017 og 2018, at flertallet mener, at deres forening er styrket gennem de seneste fire år. De fleste er generelt tilfredse med kommunen. Og flertallet oplever ligeledes, at det er nemt at få adgang til de faciliteter, som foreningen ønsker at benytte.

- Det er meget vigtigt, for alle studier viser, at det at have adgang til faciliteter er vigtigere end den kommunale støtte. Det gælder alt fra spejdergrupper over aftenskoler til korsang, lød det fra Bjarne Ibsen.

Han er professor ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet og fremlagde konklusionerne.

Alt er dog ikke fryd og gammen. Antallet af medlemmer i foreningerne i kommunen er faldet fra 2007 til 2016. Der har været procentmæssig dobbelt så stor tilbagegang i Næstved by i forhold til landområderne, og der har været et markant fald i andelen af unge foreningsmedlemmer i alderen 18 til 24 år.

- Vi ved, at dette ikke skyldes befolkningsmæssig nedgang eller manglen på kommunalt tilskud. Antallet af foreninger er gået tilbage i perioden, og det er selvfølgelig en væsentlig årsag, forklarede Bjarne Ibsen og tilføjede:

- Vi kan også se på tallene, at idrætsforeningerne i Næstved ikke har været gode nok til at fange det boom af folk over 40 år, der dyrker idræt, som vi ellers har set i resten af landet.

Heldigvis havde professoren også et par løsningsforslag med. Blandt andet nævnte han, at foreningerne skal søge at tiltrække andre aldersgrupper end ens primære, ligesom de skal give de frivillige større mulighed for at præge indholdet af deres arbejde.

- Det er også vigtigt at tænke i nye aktiviteter - for eksempel parkour og padel-tennis - samt videreudvikle eksisterende. Det kan være fodboldfitness og strandhåndbold, sagde Niels Ibsen og tilføjede også eksemplerne moderne dans for ældre og handikappede samt tennis for nybegyndere med langsomme bolde.