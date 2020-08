Foredraget byder blandt andet på en personlig fortælling om de første tegn på en psykose, hvor tandbørsten pludselig begyndte at tale.

Foredrag om psykoser: Da tandbørsten begyndte at tale

Næstved - 28. august 2020 kl. 17:31 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Psykoser er noget argt stads, og jo hurtigere man opdager, at de kommer snigende, jo større chance har man for at komme sig.

Med hvad er der hvilke tidlige tegn på psykose, som man skal være opmærksom på, og hvordan man kan få hjælp? Det kan man blive meget klogere på ved et gratis PsykInfo-arrangement tirsdag den 1. september klokken 19-21.30 på Næstved Bibliotek og Borgerservice.

Psykose er en tilstand, hvor man oplever virkeligheden helt anderledes end andre.

Man kan få kaotiske tanker, ændre adfærd samt opleve ting, andre ikke gør. Det er ofte unge i alderen 15-25 år, der får en psykose for første gang.

Før en psykose udvikler sig helt, er der ofte noget, der ikke er, som det plejer at være. Måske får man trang til at isolere sig, eller man ser, hører eller mærker ting, andre ikke gør.

Det kan også være, man bytter om på dag og nat eller føler en tiltagende tristhed.

Der er flere tegn på begyndende psykose, som det er vigtigt at reagere på. En hurtig behandling kan nemlig i mange tilfælde helbrede en psykose og øger markant chancerne for at komme sig hurtigt. Hvis man går længe med en psykose uden at få behandling, kan psykosen udvikle sig til svære psykisk sygdomme.

Til PsykInfos arrangement denne aften kan deltagerne høre en personlig beretning fra en EN AF OS-ambassadør, som har oplevet en psykose på egen krop, »Da tandbørsten begyndte at tale« v. Line Marie.

Medarbejdere fra TOP - Tidlig Opsporing af Psykose vil fortælle om »En psykose kan vende alting på hovedet«

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt, da der er et begrænset antal pladser for at kunne holde corona-afstand mellem de fremmødte deltagere.

Tilmelding via PsykInfos hjemmeside:www.regionsjaelland.dk/psykinfoarrangementer. Arrangementet bliver livestreamet direkte, så det er muligt at følge med på skærmen hjemmefra.

