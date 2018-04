Se billedserie I Tanzania tog de danske og tanzaniske unge på safari sammen. Mange af de tanzaniske unge har ikke været på safari før. Privatfoto

Fordomme trives også i Tanzania

Næstved - 23. april 2018

Da Næstved Ungdomsskole i slutningen af marts sendte 18 unge mellem 14 og 20 år til Tanzania i to uger, var Sofie Hoppe Søe, Rikke Rosendahl Kristiansen og Anna Wulff med på turen.

De har flere ting til fælles. De er alle 19 år, er fra Næstved og går i 3.G på forskellige uddannelser i byen. Og så er de hvide.

- Jeg har aldrig tænkt over min hudfarve før, men i Tanzania gik det op for mig, at jeg virkelig er så hvid, siger Rikke Rosendahl Kristiansen.

Hver gang de kom uden for en dør, blev der råbt »mzungu«, hvilket betyder »hvid«.

- Vi blev sat op på en piedestal som hvide. Det var ikke rart, siger Sofie Hoppe Søe.

Mødet med det afrikanske land og mero-stammen, som de boede hos ved Mount Mero, har gjort indtryk på de tre unge piger. De boede hos unge tanzaniere og oplevede blandt andet, hvordan fordomme trives både i Danmark og Tanzania. Hvor de unge danskere havde deres egne små fordomme om afrikanere, mødte de et tilsvarende billede i Tanzania.

- Vi oplevede, at de lokale tanzaniere så ned på masaierne, siger Rikke Rosendahl Kristiansen.

Masaierne er en af de 120 stammer, der bor i landet, og hvor de andre stammer, blandt andre mero-stammen, har tilpasset sig mere moderne standarder, lever masaierne fortsat i deres egen kultur. Det oplevede de unge danskere, da de besøgte en masailandsby.

- Efter at have besøgt masailandsbyen havde vi en diskussion med de lokale, vi boede hos om masaierne. Nogle ville kræve, at masaierne skal flytte ind og bo i huse. Jeg havde forestillet mig større solidaritet med masaierne, men det var der ikke, siger Anna Wulff.

Forud for turen var gået halvandet års forberedelser, hvor de unge blandt andet blev undervist i swahili, et af Tanzanias officielle sprog. Derudover har de arbejdet for at samle penge ind til rejsen. De har blandt andet delt brochurer ud for ungdomsskolen, og to vintre har de været klappere på klapjagte. For Rikke Rosendahl Kristiansen var det en udfordring. Hun er nemlig veganer og spiser derfor ikke kød.

- Vejret var godt, og jeg var sammen med en veninde, der også er veganer, så jeg tænkte ikke så meget over, hvordan jeg havde det med det. Jeg tænkte mere på Tanzania-turen forude.

For at lære tanzanierne at kende, boede de 18 danske unge hos værtsfamilier. Ved ankomst blev de matchet to og to, hvorefter de boede en uge i hvert af de tanzaniske hjem. Dermed blev der også rum for diskussioner om forskellige syn på eksempelvis homoseksualitet, kvindesyn og kristendom, og de danske unge var i kirke lidt oftere, end de plejer, afslører Rikke Rosendahl Kristiansen.

- Vi var vist i kirke for de næste tre år i Tanzania.

Landet gjorde et stærkt indtryk på pigerne.

- Jeg ville ikke have lyst til at leve i Tanzania på grund af korruption og deres kvindesyn, men jeg ville ikke have noget imod at backpacke dernede, siger Sofie Hoppe Søe.