Forældrer vil hylde trænerteam: Indstillet til pris

I øjeblikket kan forældre, spillere, medtrænere, bestyrelser med mere indstille de frivillige kræfter rundt om i sportsklubberne til DGIs Super-Gejst-Spreder-Pris. Det har Tina Skov Hansen sammen med forældrene på tværs af Lille Næstved Idrætsforenings TeamGym-hold valgt at benytte sig af. De vil gerne nominere hele årgangens trænerteam, med Stine Dunkan Gents og Allan Bøgh Petersen i spidsen, for det arbejde, som de har lagt for dagen under coronanedlukningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her