Steen knarberg har sammen med sin kone Ingrid besluttet sig for at beholde deres yngste pige derhjemme og har tilsluttet sig en hastigt voksende facebook-gruppe, hvor der advares mod at børnene bliver forsøgskaniner. Foto: Kim Palm

Forældrepar: For risikabelt at sende børnene i skole igen

Næstved - 08. april 2020 kl. 20:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Kobberbakkeskolen, afdeling Rønnebæk genåbner onsdag den 15. april, så mangler der mindst et barn i femte klasse. Ingrid og Steen Knarbergs yngste datter, der går i femte klasse, bliver hjemme indtil forældrene ser en mere omfattende indsats med at få testet. Det har forældrene besluttet sig for. Alt andet er for risikabelt, mener forældrene, hvoraf den ene er i risikogruppen.

Læs også: Forældre vil lade børn blive hjemme efter påske

- Det er en omfattende diskussion. Mange familier er selvfølgelig truet på deres eksistensgrundlag og logistik, og derfor bliver de nødt til at sende børnene i vuggestue, børnehave eller skole igen. Samfundsøkonomisk giver det helt sikkert også mening. Men vi har stadig mulighed for at undervise børnene hjemme, og vi tør simpelthen ikke deltage i det eksperiment, som flere førende forskere, blandt andre den anerkendte Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, har betegnet som noget, der hurtigt kan udvikle sig til en krudttønde, siger Steen Knarberg, som fortsætter: - Det virker ikke gennemtænkt, at man i dagpleje og skoler vil føre i nærheden af 400.000 børn fra de syv mindste årgange sammen, som så bringer smitten hjem i familierne, samtidig med at man håndhæver det fornuftige forsamlingsforbud på grupper over 10.

Hjemmeundervisning Dermed kommer datteren ikke til at stå og vente på skolebussen ved stoppestedet i Svenstrup. Det mener forældrene simpelthen er for risikabelt.

- Børn er børn, prøv at forestille dig al den kontakt børnene har indbyrdes og alle de overflader, de rører ved i løbet af en skoledag. Det er vi bange for kan sætte en lavine i gang. Derfor fortsætter vi hjemmeundervisningen, så længe det overhovedet er muligt, udtaler Steen Knarberg.

Han har på sociale medier deltaget i den netop igangsatte underskriftsindsamling om, at børn ikke bør agere forsøgskaniner i bekæmpelsen af den lumske virus.

- Jeg er 57, og min kone er 55. Vi har også astma og immunlidelser i familien. Derfor føler vi, det er sikrest at beholde børnene hjemme, siger Steen Knarberg, der er far til to piger i henholdsvis femte og syvende klasse.

Det kan gå helt galt Pigernes kontakt med legekammerater er også snævret kraftigt ind under corona-krisen. Kun én gang har de fået lov at lege med andre børn - og det var selvfølgelig udendørs.

- Jeg synes, regeringen har virket handlingslammet med hensyn til at få etableret test af befolkningen, forudsætningen for at vi kan få gang i hjulene igen under forholdsvis trygge forhold. Jeg synes vi burde følge Tysklands eksempel, hvor man tester meget omfattende, opsporer og isolerer. I tyskland tester man mere end 500.000 ugentligt. Hvorfor gør vi ikke det Danmark i et tilsvarende omfang, i.f.t. befolkingstallet? Det er det eneste der virker. Set i lyset af det og den ret begrænsede danske test indsats, har vi ikke lyst til at lade vores børn deltage i et eksperiment, der kan gå helt galt, siger reklamefotograf Steen Knarberg.

Siden oprettelsen af Facebook-gruppen »Mit barn skal være forsøgskanin for covid-19« mandag aften har tusindvis af forældre tilsluttet sig protesten. I skrivende stund er der flere end 16.000 medlemmer.

