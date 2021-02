Forældre røg hash i bilen med treårig på bagsædet

Et forældrepar blev fredag taget i at ryge hash i bilen, hvor deres treårige barn sad på bagsædet.

Af Mia Than West

Et vidne havde fredag eftermiddag set nogle personer, der holdt i en bil ved Næstved Storcenter og røg noget, som kunne ligne hash. Politiet blev derfor tilkaldt, og da betjentene kort efter fandt frem til bilen, der nu kørte et stykke derfra, vurderede de, at føreren - en 42-årig mand fra Københavnsområdet - var påvirket af euforiserende stoffer.