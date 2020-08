Forældre raser: Skoleelever proppes ind i fyldte busser

- De står alt for tæt. De ved, hvor mange skolebørn der skal med bussen. De må på en eller anden måde finde ud af at fordele børnene på de busser, der kører. Corona er noget, vi skal leve med længe. Det er ikke noget, der bare stopper, supplerer Cherie Dalthur.

Center for Trafik og Ejendomme i Næstved Kommune oplyser, at man allerede har erkendt, at der er et behov for mere plads. Derfor er der allerede sat ekstrabus ind både morgen og eftermiddag. Problemet er tilsyneladende, at bussen ofte kører halvtom, da eleverne tager med den første bus.