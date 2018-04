En 41-årig ansat i en entreprenørvirksomhed og hans 34-årige kone, som er lagerarbejder, er ved Retten i Næstved tiltalt for grov vold og mishandling. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Forældre nægter vold mod børn

Næstved - 18. april 2018

Et forældrepar er tiltalt for mishandling af deres tre børn, men nægter nogensinde at have slået dem.

Tirsdag blev en sag mod en 41-årig far og en mor på 34 fra en mindre by mellem Næstved og Glumsø indledt i byretten. De to er tiltalt for mishandling af og grov vold mod parrets tre børn, hvor manden dog kun er biologisk far til de to yngste. Begge forældre nægter sig skyldige i anklagerne.

Både moren og faren indtog vidneskranken tirsdag og forklarede, at de aldrig har slået nogen af børnene eller set den anden slå. Der kunne godt være konflikter i hjemmet - særligt når børnene drillede hinanden - men det kunne altid klares ved at skille dem fysisk ad.

De seneste små to år havde netop det at holde dem adskilt været besværligt, idet alle familiens fem medlemmer bor på rad og række i en udestue mens førstesalen i deres landejendom er ved at blive renoveret.

I modsætning hertil står børnenes videoafhøring. De to piger på henholdsvis 11 og 6 år samt en niårig fortalte, hvordan de var blevet slået af forældrene - drengen sagde endda, at det var noget, der skete hver dag.

- Vores søn er en bulderbasse, så det er klart, at han får nogle blå mærker, bemærkede faren.

Retssagen mod forældrene fortsætter i morgen ved Retten i Næstved.