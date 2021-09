Se billedserie Den gamle Skole i Hyllinge er et naturligt lokalt samlingssted som bør styrkes. Fotos: Rikke Bondesen

Forældre mødtes for at styrke Hyllinge Skole men gad ikke lytte til Dansk Folkeparti

Næstved - 09. september 2021 kl. 14:51 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Den lokale ildsjæl i Hyllinge, Alex Thomsen havde inviteret til møde om skolens fremtid. Foruden forældre og beboere fra Hyllinge og opland, havde han indbudt formanden for DF i Næstved, Philip Buan og partiets spidskandidat til kommunalvalget, Nickolai Hamann. Alex Thomsens, som selv er medlem af Dansk Folkeparti, havde tænkt, at det var et forum hvor de to DF'ere kunne få lov til at fremlægge deres ideer om hvordan landområderne skal styrkes.

Men arrangøren havde gjort regning uden vært: De fremmødte var slet ikke interesserede i at høre DFs valgprogram. De var kommet for at tale om Hyllinge skoles fremtid, og sådan blev det. Den lokale DF-top måtte gå ingen uden at få afleveret sit budskab.

Alex Thomsen havde taget initiativ til mødet om Hyllinge skole og inviteret sine venner fra DF.

Trivsel eller ej I stedet blev drøftet hvordan forældre og lokalsamfund kan hjælpe Hyllinge Skole til at overleve, også på længere sigt. For selv om kommunen i denne uge aflyste at lukke Hyllinge Skole for at spare penge, så var alle enige om, at det nok ikke er sidste gang, hvis elevtallet på skolen bliver ved med at falde.

Derfor mente flere forældre, at der er vigtigt at undersøg trivslen blandt skolebørnene. En far fortalte om vold og mobberi i hans søns klasse.

- Hvis læreren ikke kan finde ud af at skabe trivsel, så er der noget galt, sagde han.

En mor fortalte omvendt om sin datter, der stortrives på den lille Hyllinge Skole i modsætning til den skole med 885 elever, som hun gik på tidligere. - Jeg et barn som kommer glad hjem hver dag. Og jeg har absolut ingen betænkeligheder ved at starte min søn op til næste år, sagde hun.

Skolebestyrelsesformand på Lille Næstved Skole, Hans Andersen, der også har en søn på Hylling skole fortalte, at der skolens egne trivsels målinger ikke viser at der er noget alarmerende galt med trivslen på Hylling Skole, men at skolen har scoret højere på trivsel end den gør for øjeblikket.

Selv om skolens egne trivsels målinger ser gode ud, er der elevflugt fra Hyllinge Skole. På møde blev det drøftet om forældregruppen bør kontakte de forældre, der har flyttet deres børn for at spørge om grunden til skoleskiftet.

De gode historier Dårlig omtale og rygter om lukning skaber en ond cirkel og får flere til at flytte deres børn fra Hyllinge skole, mente mange. En pointerede, at forældrene selv har et ansvar for også at sprede de gode historier om Hyllinge skolen.

- Vi er nødt til at lave noget der gør opmærksom på alle de fordele der er ved at have en lokal skole. Vi skal invitere de forældre, der har børn som endnu ikke går i skole, og fortælle om den lokal skole, sagde en far.

Småbørnsforældre Med på mødet, som fandt sted på Marvede Skole onsdag aften, var også forældre til børn som endnu ikke har nået skolealderen. En af dem var Lise Larsen fra Agerup. Hun havde hørt både gode og dårlige historier om Hyllinge Skole.

- Jeg har en datter som skal starte i skole næste år. Jeg håber at Hyllinge Skole bliver det sted hvor hun kan gå i skole sammen med dem hun har gået i børnehave og kender fra gymnastik i Hyllinge, sagde Lise Larsen.

Lise Larsen var kommet for at høre om der er en fremtid på Hyllinge Skole, når hendes datter næste år skal starte i skole.

Hun sagde også at der er vigtigt for hende at vide, at der er ro om skolen og at den vil bestå i hele hendes datter skoletid.

Arbejdsgruppe Mødet mundede ud i, at forældre til børn på Hyllinge Skole nedsatte en arbejdsgruppe, der gerne vil sætte fokus trivslen på skolen i samarbejde med skoleledelsen og skolebestyrelsen. Gruppen vil også gerne undersøge hvorfor forældre flytter deres børn væk, og så vil arbejdsgruppen tage initiativ til arrangementer, de kan samle byens indbyggere om den gamle skole.

