Forældre inviteres til møde om narko i Næstved

”Vi vil altid gerne i dialog med de personer, der spiller en aktiv rolle i de unges liv – og her er forældrene selvsagt vigtige. Jeg vil derfor opfordre så mange forældre som muligt til at komme og give deres input til, hvordan vi i fællesskab får skabt de bedst mulige rammer om de unges natteliv”.

Hvor og hvornår: Onsdag den 30. oktober fra kl 19.00 til 21.30 på

Næstved Gymnasium og HF, Nygårdsvej 43, 4700 Næstved.

Tilmelding skal ske pr. mail til politiet på svi014@politi.dk

Et godt og trygt natteliv

Næstved har generelt et godt og trygt natteliv, hvor meget fungerer, som det skal:

”Hos politiet får vi ikke nær så mange anmeldelser om salg af stoffer, som vi tidligere har fået. Så det går den rigtige vej”, fastslår Jens Bruus.

Mødet er et initiativ under samarbejdet ”NÆVERZONE – Nul narko i Næstved”, der går ud på at begrænse de unges brug, køb og salg af narko.

Aftenens program vil byde på en blanding af oplæg og workshops. Hør f.eks. hvordan SSP-konsulenterne i Næstved arbejder, hvad personalet på diskotekerne gør for at støtte de unge, og få en dialog med politiet om, hvordan vi i fællesskab bedst kan sætte ind for at skabe trygge rammer i nattelivet.

Der vil desuden være rig mulighed for at dele viden og erfaringer med andre forældre. Det handler blandt andet om, hvordan man taler om tingene hjemme, om hvad man måske tror, at andre tænker, og om hvordan man bedst kan støtte de unge i at undgå narko.