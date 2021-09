I starten af byrådsmødet var humøret højere, end da forældrene over to timer senere forlod mødet efter behandling af punkt 130. Foto: Anita Corpas

Forældre i tårer: Politikerne kender ikke vores virkelighed.

Næstved - 21. september 2021 kl. 22:39 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

I en over to timer lang budgetdebat behandlede byrådet rammen for Børne og Unge området, der tidligere i år har måttet melde ud, at fagområdet er overskredet med ca 12. millioner kroner.

Udvalget er undervejs lykkedes med at finde de fleste penge, men der mangler stadig at finde ca tre millioner kroner, som udvalget har foreslået skal findes inden for rammen ude i de enkelte institutioner.

Imidlertid har Venstre for fire dage siden forelagt byrådet fire forslag, der blandt andet omplacerer noget af det overskud på 18 millioner kroner i Beskæftigelsesudvalget til Børne og Ungeområdet.

Fremmødte forældre Punktet på dagsordenen havde fået adskillige forældre fra dagpasningsområdet til at komme til byrådsmødet, og Venstres forslag blev hilst velkommen på tilskuerrækkerne.

Venstre begrundede forslaget med, at der er gang i beskæftigelsen og derfor mindre brug for jobcentrene. Desuden ønskede partiet at nedlægge en række pædagogiske lederstillinger og ditto konsulentstillinger. Ligesom de ønskede at sende sagen tilbage til Børn- og Skoleudvalget til fornyet behandling.

- Flertallet synes at ville spare, men synes byrådet også det at det er en god ide at spare eller skal vi finde på noget, spurgte Søren Revsbæk (V)

- Det er valget mellem at spare på de varme hænder i institutionerne eller de køligere hænder i administrationen, pointerede han.

Formand for Børne og Ungeudvalget Lars Hoppe Søe understregede, at området næste år får tilført lere midler, og at de penge, der skal spares nu er penge, der allerede er tilført ekstra.

- Venstres kampagne har ikke gang på jord. Vi skal ikke have færre pædagoger tværtimod.

- Det er uvederhæftigt at fremmane, at man skal skaffe sig af med pædagoger og ledere, sagde Lars Hoppe Søe.

Utroværdigt Den opfattelse støttede Helge Adam Møller (K), der beklikkede venstre-gruppens hæderlighed, troværdighed og ordholdenhed.

- Nu i dag - kan jeg konstatere, at Venstre kan man ikke stole på. Venstre bryder forliget og løber fra sine underskrifter, tordnede Helge Adam Møller. Hans indlæg fik efterfølgende stort set samtlige fra Venstre til at tage til genmæle.

- Ja, det var en lang smøre, sagde Githa Nelander fra de Nye Borgerlige.

- Det her drejer sig om at gøre noget for børnene, ellers havner de i andre udvalg og bliver en belastning der, pointerede hun og tilføjede, at det er sympatisk, at Venstre trækker i håndbremsen.

Venstre endte med at stemte med resten af byrådsgruppen for budgettet.

Forældre glade for V Gruppen af forældre forlod herefter byrådsmødet. Flere var oprørte og enkelte have tårer i øjnene.

- De (politikerne red.) råbte om overskud, men hvor er alle de millioner henne?

- De er i hvert fald ikke landet på gulvet, sagde en harm formand for bestyrelsen i Humlehaven Karrebæksminde og forældre Helene Davidsen. Hun var mødt frem med en del andre forældre.

- Ærgerligt at de ikke vil diskutere forslaget. Det var frygteligt som de gik efter manden i stedet for sagen, sagde Heidi Hesselberg fra Hyldebærhuset i Næstved.

- Det er vigtigt, at venstre satte foden ned. For hvorfor holde fast i en dårlig beslutning. Hvor er demokratiet, spurgte hun.

- Jeg synes, at det er godt, at de rækker hånden op i klassen, sagde Mette Hulstrøm Sørensen og tilføjede;

- Jeg er jo slet ikke venstrekvinde. Jeg er liste Ø. Det irriterer mig helt vildt.

- Og jeg er oprigtigt talt rystet over, at flere af vores byrådspolitikere ikke kende til virkeligheden ude i vores børns daginstitutioner.

