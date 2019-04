Se billedserie Karsten Skov (tv.) og Niels i Dali Grønne er begge forældre til elever i en af SIAA-klasserne på Kobberbakkeskolen, afdeling Sct. Jørgen. De frygter, at sammenlægningen af klasser betyder, at deres børn ikke længere vil kunne fortsætte i klassen, når der proppes flere elever ind. Foto: Mia Than West

Forældre i oprør: Besparelser rammer børn med særlige behov

Næstved - 24. april 2019 kl. 11:15 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sommerferien lægges en række klasser sammen på Kobberbakkeskolen. Det gælder også SIAA-klasserne, der rummer elever med særlige behov, og her frygter forældrene for børnenes trivsel. Kobberbakkeskolens økonomi bløder, og der skal spares penge for at indhente det millionunderskud, som skolen har fået oparbejdet. Det kommer eleverne nu for alvor til at mærke.

Når klasser lægges sammen betyder det i praksis, at antallet af elever i hver klasse stiger - til maksimum 28 elever i hver klasse. På afdeling Sct. Jørgen bliver de fire klasser på nuværende 1. årgang sammenlagt til tre klasser. Det samme gør sig gældende for nuværende 2. og 3. årgang, hvor fire klasser også bliver sammenlagt til tre. Også på afdeling Sjølund bliver de seks klasser på nuværende 7. årgang sammenlagt til fem.

Antallet af elever stiger også i de såkaldte SIAA-klasser (Struktur, Inklusion, Autister og Almenelever) på afdeling Sct. Jørgen, hvor almene elever undervises sammen med normalt begavede elever med autisme. Som det er nu, må der maksimalt være 16 elever i hver SIAA-klasse, hvoraf de fire er børn med en grad af autisme. For at kunne drive skoletilbuddet videre i kommende skoleår vil der fremover være op til 20 elever i SIAA-klasserne - heraf fire til fem elever med særlige behov. Det fremgår af det brev, som skoleleder Klaus Da Cunha sendte ud til forældre på de berørte årgange lige inden påske.

Det bekymrer flere forældre til børn i de pågældende klasser.

Siden SIAA-klasserne blev oprettet i 2017, har det været en daglig udfordring at få klasserne til at fungere. Men med en vedholdende indsats fra lærere og pædagoger og en solid forældreopbakning er det blevet en succes, mener forældregruppen.

De er derfor voldsomme modstandere af sammenlægningen og frygter, at alt det gode arbejde går tabt, når skoleledelsen vælger at fylde klasselokalerne. Forældrene er bekymrede for, hvad det kommer til at betyde og frygter, at fire elever mere i hver SIAA-klasse vil sætte elevernes udvikling og trivsel under yderligere pres.

- SIAA-konceptet giver plads til de lidt svagere børn end almenelever. Det er lykkes at have nogle klasser, der fungerer nu. De er stadig sårbare, og det kan få enorm stor betydning, hvis klassen lige pludselig bliver på 20. Vores frygt er, at nogle af dem måske ikke vil kunne klare at gå i klassen længere, siger Niels i Dali Grønne, der er far en til en 10-årig pige med autisme i 3. klasse på afdeling Sct. Jørgen.

Samme holdning deler Karsten Skov, der ligeledes er far til en 10-årig søn med autisme i samme klasse. Her er stabilitet og tryghed altafgørende, og derfor er der en lærer og en pædagog i samtlige timer.

Der tages særlige hensyn til eleverne med autisme og deres behov. En elev får eksempelvis lov til at gå fem minutter før de andre, fordi eleven ikke kan rumme for mange mennesker på en gang. Nogle elever kan ikke rumme den store skolegård og er derfor kun i den lille skolegård i frikvartererne.

- Vi er som SIAA-forældre rigtig bekymrede over, at man vælger at proppe flere elever i klasserne og også elever med særlige behov. Det kan være børn med ADHD eller udad-reagerende børn, siger Karsten Skov og fortsætter:

- Man ruller frem med en stor spareøvelse, og man skaber usikkerhed hos eleverne og dårlig stemning hos lærere og pædagoger. Skal vi sætte så meget på spil ved at presse elever, lærere og pædagoger yderligere, spørger han retorisk.

Som en del af omorganiseringen af skolestrukturen i Næstved Kommune tilbage i efteråret 2018 var SIAA-klasserne lukningstruet. De blev reddet i 11. time, og byrådet besluttede i december, at klasserne skulle fortsætte uændret og evalueres til efteråret 2019 - herunder klassestørrelser.

Nu skal SIAA-klasserne evalueres allerede i forsommeren - fremgår det af brevet fra skolelederen - og der er tilsyneladende allerede truffet afgørelse om klassestørrelse. Det er helt ny viden for forældrene, som er uforstående overfor, at skolen vælger at fremskynde processen. De mener, det er i direkte modstrid med den beslutning, byrådet tog i december.

- Vi så gerne en uvildig evaluering i efteråret. Man må holde fast ved den byrådsbeslutning fra december, siger Niels i Dali Grønne.

- Skoleledelsen har valgt ikke at oprette fire klasser på årgangen. Det er en forhastet beslutning, der ikke er seriøs eller gennemarbejdet. Vi siger, det her går sgu' for stærkt, konstaterer Karsten Skov.

Sammenlægningen af klasserne på Kobberbakkeskolen træder i kraft i det nye skoleår. Eleverne på de berørte årgange orienteres torsdag, og nye klasselister sendes ud til elever og forældre den 13. maj.