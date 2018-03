Anklager Charlotte Skovmand havde procederet for tre måneders fængsel til moren og 60 dage til faren, begge ubetinget. Det endte med henholdsvis 40 dage betinget og en frifindelse.

Forældre frikendt for at lukke børn ude på altan - mor dømt for vold

Næstved - 13. marts 2018 kl. 18:17 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig mor og en to år ældre far var onsdag tiltalt ved Retten i Næstved for vold mod deres tre børn; en pige på i dag otte år og hendes to brødre på fire og knap tre år.

Børnene var lidt yngre, da den påståede vold skulle være sket i perioden fra omkring oktober 2015 til starten af 2017. Forældrene blev anmeldt i februar sidste år, efter deres underbo var gået til pigens klasselærer og fortalt, at hun mente, der foregik noget ulovligt ovenpå.

Den daværende underbo - de tiltalte er siden flyttet med deres børn fra Næstved til en by østpå i kommunen - vidnede i retten i går. Hun var forhindret tilbage i oktober, hvor første del af sagen blev gennemført.

Vidnet forklarede, at hun havde været veninder med moren, og at hendes datter havde været legekammerat med pigen. Hun hørte tit høje råb fra moren og børnene, og hun mente også at have hørt, at pigen var blevet låst ude på trappen i frostgrader.

Forældrene var tiltalt for at låse deres to ældste børn ude på en altan i perioden omkring november/december 2016. Det blev de frikendt for. Den 37-årige mand blev desuden frikendt i alle sagens forhold, mens kvinden blev dømt for flere gange med flad hånd at have slået sin datter i både hovedet og på kroppen. Dommen lød på 40 dages betinget fængsel, og den 35-årige har nu 14 dage til at overveje, om hun ønsker at anke.

Læs mere i Sjællandske, tirsdag.