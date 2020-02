Retten i Næstved frikendte parret for mishandling af pigen, men dømte dem for vold. Foto: Carsten Lysdal

Forældre dømt for vold - anklager overvejer anke

Manden med bakkenbarter og gedebukkeskæg var mødt i retssalen iført en laksefarvet t-shirt. Han blev dømt for at tildele pigen flere lussinger, skubbe og tage halsgreb på hende. Det er sket i en periode fra december 2015 og to år frem. Han blev frikendt for at have strammet et sjippetorv om pigens hals og med dette løfte hende op fra jorden.

En 46-årig mand og hans to år yngre hustru blev ved Retten i Næstved fundet skyldige i vold mod mandens 16-årige datter. Parret var ellers tiltalt for den grovere paragraf om mishandling. Volden foregik i parrets hjem i Fuglebjerg.

