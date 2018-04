Se billedserie Arrangementet var yderst vellykket sidste år, som Sjællandske kunne berette om under overskriften »Sol, sammenhold og succesfuldt cykelløb«. Foto: Kim Rasmussen

Forårsløb for femte gang

Næstved - 13. april 2018 kl. 20:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu blevet en tradition, at tredje søndag i april er lig med Forårsløbet. I år er det femte gang, Næstved Cykel-Motion inviterer til løbet, som køres på tre ruter over henholdsvis 60, 90 og 120 kilometer.

Der er start og mål ved Næstved Kaserne, hvorfra 733 motionister trillede ud sidste år. Det tal burde blive højere i år, hvor løbet ikke er placeret midt i påsken, som det var tilfældet i 2017.

Forårsløbet er et motionsløb, og derfor bliver der ikke spærret af for trafikken. Således skal bilerne ikke holde for cyklerne - det er omvendt. Derfor er sikkerheden en topprioritet.

- Vi har igen arrangeret med BMW-marchalls, at de kommer på motorcykler og følger rytterne på de to lange ruter. Du har naturligvis også hjelm på. Ruterne »går højre om« og vil derfor primært bestå af højresving, selvom dem til venstre ikke helt kan udgås. Hvor større veje skal krydses, vil der være vagter, som sørger for at du kommer godt over, skriver cykelklubben på dens hjemmeside.

Alle ruterne går over en af Sydsjællands mest berygtede bakker; Svennerup Bjerg, i daglig tale kaldet »P2-bakken«. Som noget nyt vil der i år blive taget tid på deltagerne hen over bakken, således at en bakkemester hos både mænd og kvinder efterfølgende kan kåres og præmieres.