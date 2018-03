Forårscamp på efterskolen

Campen henvender sig til elever på 7. og 8. klasse trin, der er nysgerrige efter at få et indblik i livet på en efterskole og elever, der går og tænker på, om Hårslev Efterskole kunne være noget for dem.

- Campen er en unik chance for, at store skolebørn kan få en appetizer på, hvad et efterskoleår indebærer. Et år på efterskole er en enestående mulighed for at styrke sit barn og give sit barn et godt afsæt til at påbegynde en ungdomsuddannelse, fortæller Kristine Biørn, der er afdelingsleder på efterskolen.