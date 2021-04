Der blev kørt for hurtigt flere steder i Næstved, da politiet var ude med måleudstyret fredag.

For høj fart udløser flere sigtelser

Næstved - 13. april 2021 kl. 07:10 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Flere trådte lidt for hårdt på speederen, da politiet fredag var ude med måleudstyret flere steder i Næstved. En enkelt blev målt til at køre så hurtigt, at det medfører et klip i kørekortet. Det skete, da politiet foretog hastighedskontrol på Østre Ringvej mellem klokken 10.48 og 11.30.

Fra klokken 12.10 til 13.00 blev 12 køretøjer standset og kontrolleret. En blev sigtet for at køre med en stor påhængsvogn uden at have det påkrævede kørekort, og en blev sigtet for ikke at have medbragt udlejningskontrakten på sin lejede bil.

I havnegade var politiet også ude med måleudstyret fredag mellem klokken 11.44 og 12.10. Her blev to sigtet for at køre så hurtigt, at det giver et klip i kørekortet. Senere på aftenen - mellem klokken 18.11 og 23.00 - blev tre sigtet for at køre for hurtigt. De to står til et klip i kørekortet, mens den tredje risikerer en betinget frakendelse.

