Beboere på Dalsgardsvej får ny afsalt for knap 750.000 kroner.

For 2,5 millioner asfalt, tak

Nu kan bilister i Fuglebjerg og Sandved se frem til ny asfalt under dækkene. I løbet af år 2020 bliver der lagt asfalt ud i området for omkring 2,5 millioner kroner.

Den største klat sort klister skal lægges på Sandvedvej. Derudover får Dalsgårdsvej ny vejbelægning, Hindholmvej, Kvislemarkvej og Skovhusvej mellem Sandved og Hyllinge bliver også mere behagelig at køre på, og så får Sønder Jellingevej, Enghavevej og Vådagervej lidt øst for Dalmose også et ansigtsløft.