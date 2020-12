Næstved Kommune arbejder stadig videre med planerne, men det bliver i et helt andet format, end der var lagt op til. Foto: Hans Jørgen Johansen

Fondsansøgning afvist: Må droppe læringsmekka

Næstved Kommune kan skyde en hvid pil efter planerne om at omdanne Kirkepladsens Skole til et læringsmekka gennem et såkaldt makerspace. Villum Fonden har afvist ansøgningen om syv millioner kroner til oprettelsen.

- Det er ærgerligt, for vi ville rigtig gerne have haft det. Det kunne være kommet mange borgere til gode, så det er lidt en flad landing, siger centerchef Lars Nedergaard fra Center for Dagtilbud og Skole.