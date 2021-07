Folkefest da Rynkerne kom tilbage

Se billedserie Der var dømt gul folkefest, da Team Rynkeby Storstrøm fredag eftermiddag kom tilbage til Næstved efter en uges togt Danmark Rundt. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Næstved - 17. juli 2021 kl. 14:41 Af gæsteskribent Mogens Lorentzen. Foto: Jens Wollesen Kontakt redaktionen

RYNKERAPPORT: De var der. På Axeltorv da vi cyklede ind på den kinesiske granit i vores gule Rynkeby-farver. Venner, familie og tidligere Rynkeby-ryttere.

Solen strålede, og der var stegende hedt på den centrale plads. Næstveds hjerte. En halv times gul folkefest.

Rigtig mange ventede på Underhusets populære fredagskoncert, men først var der tid til at modtage Rynkeby-holdet, der sluttede en uges Danmarks-tur.

Borgmester-ros Borgmester Carsten Rasmussen tog imod, og takkede for holdets store indsats for børn med kritiske sygdomme. Borgmesteren fortalte, at alene sponsorerne på rytternes cykeltrøje er en million kroner værd. Penge der går direkte til Børnecancerfonden.

- Tusind tak for jeres store indsats for syge børn. Vi er stolte af jer, sagde Carsten Rasmussen, der blev opfordret til næste år at cykle med Næstved-holdet Paris.

I år nøjedes borgmesteren med at køre i spidsen de første kilometer fra Næstved Cykelcenter rundt i byen og til Ivans Dækcenter på Vordingborgvej.

Varm tur Vores sidste etape på Danmarks-turen var også den korteste - kun 141 kilometer. Fra Holbæk til Karlsunde til Haslev og Næstved. Kørsel i stegende hede - 34-35 grader, så det var en flok svedige ryttere, der uddelte kram på Axeltorv. Der blev budt på øl og vand. Og så blev der skålet, krammet og snakket. Og udvekslet minder med tidligere Rynker, der var mødt op.

Normalt slutter den årlige Rynkeby-tur i Paris, men det har coronaen sat en stopper for to i år træk.

Men der er også fordele ved at køre Danmark Rundt. En af dem er, at familie og venner kan tage imod ved målet. Det er lidt mere besværligt, når målet ligger i Paris.

Kaptajn Mikael Kastrup Hansen er meget tilfreds med årets tur.

- Vi kørte to dage mere end sidste år, og kom helt rundt i Danmark. Jeg er sikker på, at de fleste deltagere har oplevet noget af Danmark, som de ikke kendte. Alle har fået en på opleveren. Jeg er meget stolt over holdets indsats. Vi har sat rekord med indsamling og har haft et fantastisk Danmark Rundt, siger Mikael Kastrup Hansen, der kender en ægte Rynke ved, at der flyder gult blod, hvis der skæres sig i armen.

Forsmag på Tour-rute En uge på cykel er slut. Vi har kørt næsten 1200 kilometer rundt i Danmark. Overnattet i Svendborg, Esbjerg, Struer, Aalborg, Silkeborg og Holbæk. Masser af oplevelser. Blandt andet cyklede vi i Odsherred på den rute, som Tour de France-feltet skal køre på næste år.

Vi besøgte to børnekræftafdelinger, hvor vi fik dokumentation for, at det giver mening at samle penge til Børnecancerfonden.

Besøg af bossen Vores hold fik besøg af Team Rynkebys landechef Jesper Berg, der fulgte os på en etape. Cyklede med og snakkede med rytterne. Og det er en tilfreds landechef. Han ønskede Team Rynkeby Storstrøm tillykke med et fantastisk indsamlingsresultat - rekord.

- Det bedste resultat i holdets historie. Et rutineret hold, hvor alle kører trygt. Kender deres roller. Karakteren er til UG med kryds og slange, er vurderingen fra landechefen.

Solgte juletræer Om et par uger slutter Rynke-året. Det begyndte med optagelse på holdet i august. Derefter træning i Happy2Fitness, planlægning af aktiviteter, sponsorarbejde og snak med holdkammerater. Corona-restriktionerne lagde en dæmper på mange aktiviteter og træningen måtte foregå på vinter-landeveje - eller på kondicykel. Vi nåede at sælge og senere at hente juletræer. Men mange planlagte events måtte som så meget andet aflyses.

Efterhånden, som corona-trykket lettede, rykkede vi mere sammen - og intensiverede træningen. Og kørte lange træningstur, sekunderet af et fantastisk servicehold, der også fulgte os Danmark Rundt sammen med to motorcykel-mar- shalls.

Trimmet hold Trænerne Jonas Dannerfjord og Morten Olsen lykkedes med at få deltagerne i form, så det var et toptrimmet hold, der kørte Danmark Rundt. På den fantas- tiske rute, som rutechef Henrik Skovly havde lagt.

Rejsen er slut - for mig to gange til Paris og to gange Danmark Rundt.

Måske er målet i 2022 i Paris.

