Folk valfarter langvejs fra til naturreservat

Næstved - 19. februar 2021 kl. 20:12 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Mange mennesker udnytter nedlukningen til at søge ud i naturen for at få frisk luft og tankerne clearet. Det kan de mærke på den positive måde ved Ravnstrup Sø og Fuglereservat i Herlufmagle, hvor det rige dyre- og planteliv får ekstra menneskelig bevågenhed end tidligere.

- Det vrimler med mennesker herude. Du skal ikke meget efter klokken 10 i weekenden, før der fyldt helt op på parkeringspladsen. Jeg slæber foldere frem og tilbage hele tiden, men det er kun fedt, for vi har et skønt sted herude, fortæller Henrik Wejdling, som er lokal fuglekigger, og samtidig en del af Fugleværnsfonden lokale arbejdsgruppe i området.

Henrik har sin daglige gang i området, hvor han blandt andet beskærer pilekrat, fodrer fårene, og sikrer sig, sammen med resten af arbejdsgruppen, at det hele står knivskarpt, når de besøgende kommer til. Samme lokale arbejdsgruppe modtog sidste år Næstved Kommunes store miljø- og naturpris for deres store arbejde i og omkring hele naturreservatet.

Folk fra nær og fjern Det 8,9 hektar store område blev dannet tilbage i istiden, men det var først i 1983, at området endte som et reservat, som alle kunne besøge. Hidtil har størstedelen af gæsterne været lokale sydsjællændere, der har yndet at bruge området, men sådan er det ikke længere.

Mange har fået øjnene op for den uopdagede perle lidt udenfor Herlufmagle. Faktisk er nyhedens interesse om området nået helt til hovedstadens busser.



Området omkring Ravnstrup Sø er blevet et meget populært udflugtsmål - især hvis man vil se på fugle. Foto: Kim Rasmussen

- Vi har haft besøgende fra København, som har fortalt, at de har hørt om stedet her, fordi busserne i hovedstaden har kørt en serie på deres infoskærme om steder, som folk holder af og ville anbefale andre at se. Her var der en kvinde, som havde indtalt en lille bid om Ravnstrup Sø og Fuglereservatet. Vi blev kontaktet af Fugleværnsfonden, om vi kendte noget til den sag, men det gjorde vi ikke. Jeg ved stadigvæk ikke, hvem den kvinde er, men hun skal da have tak, lyder det begejstret fra Henrik Wejdling.

Coronatravlhed Under corona har området været beriget af mange besøgende, og navnligt områdets bålhytte og shelterplads har folk benyttes i hobetal, så meget, at der er blevet gjort et ordentligt indhug i brændestablen.

-Normalt plejer vi at være godt med på brænde, men vi må simpelthen sande, at de mange overnattende i shelterne har gjort, at vi nu må henstille til folk om selv at have deres brænde med, forklarer Henrik Wejdling.

De mange nye besøgende har alle opført sig eksemplarisk, uanset om det har været tale om overnattende eller vandrende gæster, dog har enkelte givet udtryk for, at ruten på 2 kilometer simpelthen er for kort.

- Vi plejer at sige, at der er fri adgang for alle på naturens og fuglenes præmisser. Det er også det, jeg kan se, når jeg går rundt i området. Det flyder ikke med affald og skrald. Folk er gode til at tage deres ting med sig, afslutter han.

Skulle folk have lyst til en guidet tur i området, skal man kontakte Fugleværnsfonden eller løbende tjekke for arrangementer på deres hjemmeside.

:Der er rige muligheder for at tage en tur ud i naturen her i vinterferien. Foto: Kim Rasmussen

