Se billedserie Landmand Søren Christensen får sin mark skåret midt over at omfartsvej og energipark. Han er nu blevet aktiv i modstandskampen mod det store energiprojekt nær Fensmark. Fotos: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Folk i Fensmark i oprør over stort energiprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Folk i Fensmark i oprør over stort energiprojekt

Næstved - 02. juli 2021 kl. 06:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Jeg har ikke lagt min kostald henne ved naboens hus. Jeg har da lagt den hjemme ved mig selv.

Søren Christensen er landmand og har 130 sortbrogede køer i stald, som leverer mælk til mejeriet i Slagelse. Han bor for enden af en blind vej syd for Fensmark og kan måske se frem til, at hans mark bliver skåret over i to - som hjemsted for en ny omfartsvej og et 80 hektar solcelleanlæg med to tilhørende kæmpemøller liggende på godsets jorde, tæt ved landmandens ejendom.

- Jeg har også lagt jord til Baltic Pipe, så nu er jeg fossil i den ene ende og bæredygtig i den anden. Det er snart ikke til at hitte rede i, siger den jordbundne landmand fra Krags Krog.

Naboerne siger fra

Det er langtfra kun Søren Christensen, der ærgrer sig over, at god landbrugsjord skal beplantes med solceller og kæmpemøller. Det samme siger de på Kalkerupvej og Krags Krog, hvor 57 beboere har modtaget et debatoplæg fra Næstved Kommune. De bliver også direkte berørt af den nye omfartsvej mod Øverup-rundkørslen, hvor Holmegaard Gods i samarbejde med kommunen har planer om at etablere en energipark, der kan levere sol- og vindmøllestrøm til 26.500 husstande.

- Vi har ikke det mindste imod grøn energi med vindmøller og solceller. Men det vi primært protesterer imod, er den nye linjeføring af omfartsvejen, der kommer cirka 500 meter tættere på byen, de store møller med en totalhøjde på 150 meter og at solcelleparken nu vil blive placeret meget tættere på beboede områder og dermed berøre store dele af Fensmark, lyder det fra John Bøgh fra Kalkerupvej, som mandag lagde hus til et debatmøde med naboer og lokalrådet i Fensmark.

Underskriftsindsamling

Nu er de i gang med at samle underskrifter ind. Det sker dels på nettet og ved parkeringspladsen ved Holmegaardhallen i morgen lørdag klokken 10.

Lokalrådet er også bekymret. For selvom de tidligt i processen blev inviteret en tur i marken af godsejer Christian Danneskiold Lassen, der ville sikre sig lokalområdets tilsagn på forhånd, så er det et helt andet projekt, der nu er tegnebrættet.

- Det her er langt større og mere omfattende end det projekt vi oprindelig var ude at se på. Derfor er vi imod det oplæg, der er sendt i debat og mon ikke godset kan klare sig med lidt mindre. Vi plejer at have en god dialog med dem, siger tidligere lokalrådsformand Peter Jensen og Lars Rude, der stadig er medlem af lokalrådet.

Dermed er der lagt op til den klassiske konflikt mellem store energiprojekter og naboer, der frygter for værditab af ejendomme med store møller, der snurrer rundt og laver lavfrekvent støj, mørke solcellepaneler som ødelægger udsigten og en ny vejføring, der skaber støj og trængsel i baghaverne på Kalkerupvej og Krags Krog.

Erstatning til naboer

Ifølge kommunen bliver afstanden til de nærmeste beboere holdt på mindst 100 meter fra solcelleanlægget og 600 meter fra vindmøllerne. Indenfor en afstand på 200 meter ligger der kun et enkelt hus, men 900 til 1200 meter fra de påtænkte vindmøller ligger der flere beboelser i det åbne land, som alle vil blive berørt. De kan se frem til kompensation via Folketingets værditabsordning, som sikrer dem en kontant bonus for at blive naboer til store vedvarende energiprojekter.

Formand for Plan- og erhvervsudvalget, Tina Højlund Pedersen (S), hilser debatten velkommen og understreger, at projektet er på sit absolut indledende stadie og slet ikke besluttet endnu.

- Derfor har vi i første omgang skrevet ud til de direkte berørte naboer og bedt dem om at deltage i debatten. Senere går arbejdet i gang med at lave en lokalplan og de synspunkter som folk er kommet med, indgår naturligvis i den videre behandling af sagen, siger Tina Højlund Pedersen.

Deltag i debatten

Ifølge de naboer, som Sjællandske har talt med, så er de stadig åbne overfor at Holmegaard Gods kan realisere planen om et solcelleprojekt. Men det skal allerhelst ligge på godsets egne jorde, ligesom de frygter støj og reflekser fra de nye kæmpemøller. Og så er der omfartsvejen, der skal sende folk ud af Fensmark i en fart. Den skal flyttes tilbage til sin oprindelige placering, så den ikke generer mere end den gavner.

Sådan ligger landet lige nu og meget kan nå at ændre sig. Frem til mandag den 5. juli har borgerne mulighed for at blive hørt og blande sig i hvilket omfang, der skal produceres grøn strøm i Fensmark og omegn. Og spørger man landmand Søren Christensen fra Krags Krog, så er holdningen klar.

- Solcellerne og vindmøllerne skal ligge på godsets egen sandjord og ikke på min dyrebare jord. Jeg har jo heller ikke lagt min kostald henne ved naboens hus, jeg har lagt dem hos mig selv.