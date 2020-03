Folk er vilde med online-morgenbrød

Spørg bare Jensens Bakery på Indre Vordingborgvej i Næstved. Bager Dennis Boye Jensen driver et online-bageri og leverer bagværk til hoveddøren. Det passer forbrugerne fint i en tid, hvor statsminister Mette Frederiksens (S) appellerer til danskerne om at stå sammen - ved at holde afstand til hinanden.

- Misforstå mig ikke, for coronavirus er bestemt ikke til at spøge med. Men det er helt vildt, hvad der vælter ind af bestillinger. Og det sker efter jeg har sendt tre bagere hjem, så jeg ligger vandret lige nu, siger Dennis Boye Jensen.

- Når man bestiller og betaler online, bliver brødet pakket og kan afhentes i butikken. Men i de her tider vælger folk typisk luksusudgaven, nemlig at få det leveret til døren til en merpris af 25 kroner, fortæller Dennis Boye Jensen.

- Jeg tror, at coronavirusset vil ændre hele måden, vi handler på nettet i fremtiden, og at vi fremover for alvor begynder at købe dagligvarer online, siger Niels Raalund, der er direktør i Foreningen for Dansk Internethandel til magasinet Heartbeats.