Se billedserie Mike Rasmussen tager fat med affaldssortering på AffaldPlus selv om han er lam i venstre side. Fotos: Jørgen C. Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Førtidspensionister laver affald om til genbrugsguld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Førtidspensionister laver affald om til genbrugsguld

Næstved - 07. juni 2021 kl. 12:00 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Mike Rasmussen var parkeret på førtidspension med en lammelse i venstre side af kroppen efter en overfald som gav ham hjerneblødning. Som førtidspensionist var han først i forskellige beskæftigelsestilbud på Falster, hvor han boede. Det var sammen med mange forskellige typer borgere. For eksempel mennesker med Downs Syndrom, som han ikke havde noget tilfælles med.

- Så hørte jeg om muligheden for et klapjob på AffaldPlus, hvor man udfører et rigtigt stykke arbejde på en virksomhed, der udfører opgaver indenfor affaldshåndtering og genbrug, fortæller han.

Meningsfuldt job I dag arbejder han på det fælleskommunale selskab AffaldPlus' genbrugspladser i Næstved og Rønnede 20 timer om ugen. Det giver lidt ekstra oveni pensionen, og vigtigst af alt: Det giver mening.

Hvad er KLAPjob? KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder.



Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.



KLAPjob har aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet.

KLAPjobs konsulenter har skabt 3000 job til førtidspensionister – de er klar til at skabe endnu flere.



KLAPjob har eksisteret siden 2009 og har indgået aftaler med 47 ud af 98 kommuner - der i blandt Næstved Kommune.



KLAP står for Kreativ Langsigtet Arbejdsplanlægning.

- Det er dejligt at arbejde på AffaldPlus. Der er fede kolleger og gode arbejdsvilkår, hvor der bliver taget hensyn til at jeg ikke kan alt, fortæller Mike Rasmussen.

For eksempel kan Mike ikke køre truck på grund af sin lammelse, men ellers laver den store mand det meste, og hans stædighed får ham nogen gange til at klare opgaver som hverken han selv eller teamleder Henrik Bro Andersen troede han kunne.

- Det her er en rigtig arbejdsplads, ikke et værksted. Vi møder folk hvor de er og har muligheden for at være mere rummelige fordi vi er et offentligt ejet selskab, som også har andre forpligtelser end kun bundlinjen, siger Henrik Bro Andersen.

Klapjob For øjeblikket har AffaldPlus ansat tre KLAPjobbere og der er flere på vej. Det er alle førtidspensionister med kognitive handicap, der gerne vil arbejde og føle at de gør noget frem for at blive overladt til sig selv på førtidspension.

Før en førtidspensionist bliver ansat i klapjob, kommer han eller hun i praktik en måned, for at man kan vurdere hvor meget vedkommende kan arbejde, og hvor hvilke arbejdsopgaver, der passer til personen.

- Vi har endnu ikke sagt nej til at nogen praktikant, siger Teamleder Henrik Bro Andersen.

AffaldPlus har arbejdet med klapjob i halvandet år, og samarbejdet er nu formaliseret gennem Næstved kommune. Klapjobben får i modsætning til fleksjobbere ikke overenskomstmæssig løn, men en løn der svarer til den arbejdsmængde som KLAPjobberen lægger. til gengæld er jobbet er så at sig skræddersyet til den enkelte og målgruppen er mennesker der ellers ikke kunne få et job.

Fra Bilka til AffaldPlus Bo Larsen har epilepsi, og der derfor også KLAPjobber. I mange år arbejdede han i Bilka, som også har en aftale med Klapjob. Nu arbejder han i PlusButikken hvor man sælger tøj, mindre møbler, elektronik, køkkengrej og meget mere. Artiklen fortsætter under billedet.

Bo Larsen har klapjob i Plusbutikken, hvor man blandt andet sælger brugt elektronik.

-Jeg har været her i 7-8 måneder, og det er det bedste der er sket for mig længe, siger Bo Larsen.

Han er især glad for, at være på en arbejdsplads hvor kollegerne er jævnaldrende 40-50 årige.

- I Bilka var jeg mest sammen med ungarbejdere, som mest snakkede om hvor de havde været henne og feste i weekenden. Det her er mere mig, fortæller Bo Larsen.

Han er også glad for at man på AffaldPlus holder møde hver morgen og fordeler arbejdsopgaverne.

- Det sjove er at der er forskellige mange arbejdsopgaver, selv om det selvfølgelig mest er sortering af det affald der kommer ind.

Henrik Bro Andersen er AffaldPlus' teamleder for genbrugspladser, tekstil og det kommunalt ejede selskabs tre genbrugsbutikker. Hans team består at 71 medarbejdere i Næstved, Rønnede og Slagelse.

Stolt af social profil - Vi synes selv vi er gode til at arbejde med vores sociale ansvar. I 2019 vandt AffaldPlus den Sociale Pris i Næstved Kommune for at virksomhedens evne til at få de svageste ind på arbejdsmarkedet. Artiklen fortsætter under billedet.

Det er vigtigt at møde medarbejderne hvor de er, mener Teamleder for genbrugspladser og butikker i AffaldPlus, Henrik Bro Andersen.

Ud over KLAPjobbere har AffaldPlus også fleksjobbere, borgere i jobprøvning og praktikanter i afklaringsforløb. Målet er, at det kan komme ud og passe et rigtigt arbejde bagefter.

- Der rigtig mange praktikanter, der gerne ville fortsætte hos os, hvis vi havde plads, så de ser vi som et bevis på at vi er et godt sted at arbejde, siger Henrik Bro Andersen,

relaterede artikler

DM i enduro i fare for aflysning efter protester fra naturfolk 07. juni 2021 kl. 08:29

DN i chok: Kommune tillader motocrossløb i lokal naturperle 07. juni 2021 kl. 04:45