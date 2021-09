Førstehjælpsdag for børnefamilier i Herlufmagle

Ildebrand og hjertestarter

Oldefritten på Primulavænget 6 i Herlufmagle er basen for arrangementet, og herfra cirkulerer alle deltagerne i seks hold mellem seks stationer af en halv times varighed. Undervejs vil deltagerne prøve at slukke en ildebrand hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, finde hjertestarteren på Birkevang og øve Hjerte-Lunge-Redning med en demoversion af en hjertestarter samt prøve kræfter med alt indholdet i en førstehjælpskasse. Der bliver også mulighed for at gennemgå handlemuligheder i et fiktivt bilsammenstød, lære om blokerede luftveje og om faren ved at indtage giftige planter, svampe eller væsker. For de voksne vil der også være et lille oplæg om, hvordan man får hjernen til at makke ret i meget stressede og uvante situationer - som fx når en man holder af, kommer til skade.