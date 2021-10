Se billedserie Der var mødt i omegnen af 40 mennesker op til valgkampens første møde. Foto: Robert Andersen

Første vælgermøde viste mere enighed end uenighed

Næstved - 01. oktober 2021 kl. 13:39 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Der blev øffet en del - man er vel på landet - over, at arrangørerne ikke ville have en socialdemokrat med i panelet til årets første vælgermøde. Ikke fordi man generelt har noget imod socialdemokrater - nej, det handlede mere om, at der ikke er opstillet en socialdemokrat, der er lokal nok - altså bor i den gamle Fuglebjerg Kommune. Den socialdemokratiske kandidat Lars Westermann mente, at man skal passe på ikke at grave grøfter, men huske, at det er en kommune nu.

Så de ca. 40 borgere, som havde valgt at tilbringe torsdag aften i Kulturladen i Fuglebjerg, måtte "nøjes" med seks kandidater - Claus Neergaard og Lene Jonassen fra De Konservative, Thomas Pedersen fra Nye Borgerlige, Sidsel Munch fra SF og Lizette Laugesen fra DF. Rico Carlsen og Otto Poulsen fra Venstre havde begge meldt afbud.

Efter at have afsunget Den Danske Sommer Er En Ung Blond Pige var man i gang. Spørgelysten var stor, og det handlede om det lokale. Offentlig transport, infrastruktur og skoler. Man fornemmede en stadig utilfredshed, med at den gamle Fuglebjerg Kommune er et yderområde, og at der ikke er den store forståelse for såkaldte prestigeprojekter i Næstved By. Det kunne være svømmehal, arena og en måske kommende skøjtehal.

Åh - de skoler Kandidaterne var ret enige på lange stræk. Der skal satses på flere cykelstier. Sikker skolevej. Måske en bus fra Fuglebjerg til Glumsø skal genetableres.

Lizette Laugesen (DF) mente, at man skal droppe områdeledelsen på kommunens skole. Lad ledelsen være lokal, slog hun fast og mente, at der var penge at spare.

- Skolerne skal have de gamle navne tilbage, sagde hun.

Det fik Nye Borgerliges Thomas Pedersen til lige at træde på bremsen. Han mente, at man skulle give skolerne ro, for der var faktisk sket en bedring - på Hyllinge Skole og i sær på Fuglebjerg Skole, som begge bliver ledet fra Lille Næstved Skole. Artiklen fortsætter under billedet.

Det var fra venstre Claus Neergaard og Lene Jonassen fra De Konservative, Thomas Pedersen fra Nye Borgerlige, Sidsel Munch fra SF og Lizette Laugesen fra DF, der udgjorde aftenens panel. Foto: Robert Andersen

SF's Sidsel Munch var enig i, at skole havde vist bedre resultater over de senere år. Jørgen Christiansen, et af flere socialdemokratiske byrådsmedlemmer, som var i salen fik ordet, og sagde, at det ville koste de små skoler livet, hvis man droppede områdeledelsen og gik tilbage til lokalt ledede skoler. Han slog fast, at økonomien ikke kan holde til det. Byrådsmedlem og formand for Børne- og Skoleudvalget Michael Perch (S) fortalte, at man havde sparet otte millioner kroner på at lægge skoler sammen.

Lene Jonassen fra De Konservative foreslog, at man gentænkte hele skolestrukturen og fik alle skoler, til at samarbejde på tværs

Flere chancer Lokalrådede var også et emne, der pressede sig på.

Claus Neergaard ville hæve beløbet, som kommunen hvert år giver til hvert råd. Det er i øjeblikket 15.000 kroner. Han ville samtidig giver rådede flere opgaver og større kompetence, til selv at beslutte i deres områder. Han mener, at lokaldemokratiet er presset af de store kommuner

Thomas Pedersen ville strække sig så langt, at han foreslog et serviceeftersyn af lokalrådenes forhold.

Boliger og bosætning var også oppe at vende. Flere blandt deltagerne ville vide, om der kom flere byggerier i landdistrikterne. Flere efterlyste ejerboliger, da det tiltrækker ressourcestærke familier, og der mangler unge med børn på landet, slog Lene Jonassen (K) fast. Det var der bred enighed om.

Hvis man ikke efter torsdagens debat i Fuglebjerg kan finde sit lokalpolitiske ståsted blandt kandidaterne, der var mere enige end uenige, så bliver der rig lejlighed til at møde flere kommunalpolitikere in spe de næste knap syv uger, inden det hele er afgjort tirsdag 16. november.

Den socialdemokratiske byrådskandidat Lars Westermann var ikke tilfreds med, at han ikke måtte sidde med i panelet af lokale kandidater - han bor i Kyse lige uden for den røde linje. Han advarede mod at grave grøften større mellem land og by. Foto: Robert Andersen

